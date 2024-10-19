«Голос» наконец сломался: дети заставили взрослых краснеть за 10 прошлых сезонов
В главном вокальном телепроекте страны завершился этап слепых прослушиваний. 11-й сезон шоу «Голос. Дети» переходит в стадию поединков, но уже сейчас его можно назвать переломным.
Большие патриоты
Если раньше исполнители народных, старых, исконно русских песен выделялись на фоне всеобщей погони за трендами, то теперь их можно выделить в отдельную группу, причём эта группа теперь главенствует на проекте.
Самые маленькие участники 11-го сезона оказались самыми большими патриотами. Фото © VK / Голос. Дети
Среди маленьких патриотов явно выделяются 8-летний маленький харизматичный «мужичок» Григорий Дружинин, который ещё в первым выпуске бодро спел песню «Дорогой длинною», а также 6-летний Даниил Гладченко, выступивший во втором выпуске «слепых» с песней Олега Газманова «Эскадрон».
Григорий Дружинин выступал первым, и к нему повернулись все трое наставников. Фото © VK / Голос. Дети
Нельзя не отметить выступление 8-летней Маши Кареевой из Белгорода. Она спела песню «Матушка», и Билан повернулся ещё до того, как услышал голос этой участницы. Видимо, к ней в пару самый опытный из наставников взял и 6-летнюю Екатерину Якимову, которая спела «Катюшу». Бронебойный может получиться дуэт.
Никто не заставлял участников выбирать песни, в которых заложены патриотические смыслы, просто такое время… Фото © VK / Голос. Дети
Тут важно отметить, что это не была какая-то установка продюсеров шоу: мол, важны не столько вокальные данные, сколько патриотический уклон. Подтверждением тому стало выступление двоих участников из Тулы — Григория Будрика и Андрея Иванникова, которые исполнили песню «Родина», — к ним никто не повернулся. У мальчишек было очень интересное исполнение, но для продолжения борьбы в главном вокальном проекте страны всё-таки нужны более сильные голоса.
Взрослые дети
«У взрослых детей меньше шансов, а к мелким жюри более снисходительно» — так можно сформулировать общий тезис, который тянется за детским «Голосом» бесконечным шлейфом комментариев поклонников на протяжении всех 11 сезонов. В этот раз жертвами подобных издержек шоу стали 12-летняя Валерия Гапонова и 11-летняя Оля Шестакова. Тот факт, что к ним никто не повернулся, возмутил зрителей. У обеих участниц — шикарные голоса, и они выбрали сложнейший материал, но увы... В комментариях многие поклонники резонно отметили, что не все члены последнего жюри смогли бы достойно исполнить эти песни.
Саид чистейшим голосом исполнил «Песенку Роберта», окунув зрителей во времена Серёжи Парамонова. Фото © VK / Голос. Дети
Среди тех, кто всё-таки прошёл в следующий этап, выделяются девять участников, семь из которых — девочки. 12-летним Георгию Петросяну и Саиду Галиуллину, конечно, повезло. Наставники и зрители просто обязаны помогать им в силу гендерного доминирования.
Георгий оказался единственным мальчиком среди тех, кого называют фаворитами шоу. Фото © VK / Голос. Дети
Девочки идут к JONY
Сильнейшие вокальные данные показали 13-летняя Александра Татохина, 14-летняя Василиса Нестерова и 11-летняя Анастасия Маргиева. Все они выбрали команду JONY. Это одна из особенностей сезона: взрослые девочки с сильными голосами выбирали именно этого члена жюри. Впрочем, в обойме Билана также есть две участницы с серьёзными данными: 11-летняя Виолетта Абузярова и 12-летняя Раяна Ибатулина.
Аня Кулина спела песню «Голуби», и это выступление стало одним из самых запоминающихся в 11-м сезоне. Фото © VK / Голос. Дети
Отдельно стоит выделить самую младшую исполнительницу из этой «тяжёлой артиллерии» — Анну Кулину, которой всего 10 лет. Она оказалась во втором выпуске слепых прослушиваний с песней «Голуби», и это было одним из самых запоминающихся выступлений. «Утончённая», «чистая и очень светлая девочка с потрясающим вокалом» и «завораживающим образом» — такие комментарии поклонники оставляют под видео с Анной в соцсетях.
Что дальше будет на шоу
Билан — самый опытный из членов жюри 11-го сезона, и зрители это чувствуют. Фото © VK / Голос. Дети
Итого у Билана, Карауловой и JONY — по 15 участников. За бортом оказались 18 человек. Впереди три выпуска поединков, дополнительный этап (когда зрители смогут спасти троих участников) и финал, который запланирован на 22 ноября. Лучшим наставником уже стал Билан. Это его пятое судейство в детском «Голосе» — столько же раз в красном кресле сидели только Пелагея и Баста.
Устами младенцев
Так в чём же «переломность» 11-го сезона? Иногда голос ломается и человек перестаёт петь, как в случае с Серёжей Парамоновым, но бывает и так, что мутация проходит удачно и вокалист переходит на другой уровень. Так случилось и с шоу «Голос. Дети»: оно сломалось... в хорошем смысле.
В нём стало меньше зарубежных песен, участники перестали гнаться за западными трендами, а продюсеры наконец устремили свой взгляд не «за бугор», а на себя, на свою страну, и — о чудо! — оказалось, что у нас есть что показывать, есть прекрасные песни замечательных поэтов и композиторов.
Оказывается, наши дети вполне органично усваивают этот материал, просто в предыдущих сезонах им его практически не давали и, в силу какой-то закомплексованности, старались сделать «всё, как у них там, на Западе». Как выяснилось, зря.