«Голос» наконец сломался: дети заставили взрослых краснеть за 10 прошлых сезонов

Большие патриоты

Если раньше исполнители народных, старых, исконно русских песен выделялись на фоне всеобщей погони за трендами, то теперь их можно выделить в отдельную группу, причём эта группа теперь главенствует на проекте.

Самые маленькие участники 11-го сезона оказались самыми большими патриотами. Фото © VK / Голос. Дети

Среди маленьких патриотов явно выделяются 8-летний маленький харизматичный «мужичок» Григорий Дружинин, который ещё в первым выпуске бодро спел песню «Дорогой длинною», а также 6-летний Даниил Гладченко, выступивший во втором выпуске «слепых» с песней Олега Газманова «Эскадрон».

Григорий Дружинин выступал первым, и к нему повернулись все трое наставников. Фото © VK / Голос. Дети

Нельзя не отметить выступление 8-летней Маши Кареевой из Белгорода. Она спела песню «Матушка», и Билан повернулся ещё до того, как услышал голос этой участницы. Видимо, к ней в пару самый опытный из наставников взял и 6-летнюю Екатерину Якимову, которая спела «Катюшу». Бронебойный может получиться дуэт.

Никто не заставлял участников выбирать песни, в которых заложены патриотические смыслы, просто такое время… Фото © VK / Голос. Дети

Тут важно отметить, что это не была какая-то установка продюсеров шоу: мол, важны не столько вокальные данные, сколько патриотический уклон. Подтверждением тому стало выступление двоих участников из Тулы — Григория Будрика и Андрея Иванникова, которые исполнили песню «Родина», — к ним никто не повернулся. У мальчишек было очень интересное исполнение, но для продолжения борьбы в главном вокальном проекте страны всё-таки нужны более сильные голоса.

Взрослые дети

«У взрослых детей меньше шансов, а к мелким жюри более снисходительно» — так можно сформулировать общий тезис, который тянется за детским «Голосом» бесконечным шлейфом комментариев поклонников на протяжении всех 11 сезонов. В этот раз жертвами подобных издержек шоу стали 12-летняя Валерия Гапонова и 11-летняя Оля Шестакова. Тот факт, что к ним никто не повернулся, возмутил зрителей. У обеих участниц — шикарные голоса, и они выбрали сложнейший материал, но увы... В комментариях многие поклонники резонно отметили, что не все члены последнего жюри смогли бы достойно исполнить эти песни.

Саид чистейшим голосом исполнил «Песенку Роберта», окунув зрителей во времена Серёжи Парамонова. Фото © VK / Голос. Дети

Среди тех, кто всё-таки прошёл в следующий этап, выделяются девять участников, семь из которых — девочки. 12-летним Георгию Петросяну и Саиду Галиуллину, конечно, повезло. Наставники и зрители просто обязаны помогать им в силу гендерного доминирования.

Георгий оказался единственным мальчиком среди тех, кого называют фаворитами шоу. Фото © VK / Голос. Дети

Девочки идут к JONY

Сильнейшие вокальные данные показали 13-летняя Александра Татохина, 14-летняя Василиса Нестерова и 11-летняя Анастасия Маргиева. Все они выбрали команду JONY. Это одна из особенностей сезона: взрослые девочки с сильными голосами выбирали именно этого члена жюри. Впрочем, в обойме Билана также есть две участницы с серьёзными данными: 11-летняя Виолетта Абузярова и 12-летняя Раяна Ибатулина.

Аня Кулина спела песню «Голуби», и это выступление стало одним из самых запоминающихся в 11-м сезоне. Фото © VK / Голос. Дети

Отдельно стоит выделить самую младшую исполнительницу из этой «тяжёлой артиллерии» — Анну Кулину, которой всего 10 лет. Она оказалась во втором выпуске слепых прослушиваний с песней «Голуби», и это было одним из самых запоминающихся выступлений. «Утончённая», «чистая и очень светлая девочка с потрясающим вокалом» и «завораживающим образом» — такие комментарии поклонники оставляют под видео с Анной в соцсетях.

Что дальше будет на шоу

Билан — самый опытный из членов жюри 11-го сезона, и зрители это чувствуют. Фото © VK / Голос. Дети

Итого у Билана, Карауловой и JONY — по 15 участников. За бортом оказались 18 человек. Впереди три выпуска поединков, дополнительный этап (когда зрители смогут спасти троих участников) и финал, который запланирован на 22 ноября. Лучшим наставником уже стал Билан. Это его пятое судейство в детском «Голосе» — столько же раз в красном кресле сидели только Пелагея и Баста.

Устами младенцев

Так в чём же «переломность» 11-го сезона? Иногда голос ломается и человек перестаёт петь, как в случае с Серёжей Парамоновым, но бывает и так, что мутация проходит удачно и вокалист переходит на другой уровень. Так случилось и с шоу «Голос. Дети»: оно сломалось... в хорошем смысле.

В нём стало меньше зарубежных песен, участники перестали гнаться за западными трендами, а продюсеры наконец устремили свой взгляд не «за бугор», а на себя, на свою страну, и — о чудо! — оказалось, что у нас есть что показывать, есть прекрасные песни замечательных поэтов и композиторов.