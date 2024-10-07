Другие мечты: 5 известных молодых артистов СССР, оставивших актёрство позади

Многие из нас помнят этих ярких детей, которые появились на экранах ещё в советские времена. Но, несмотря на популярность, они выбрали далёкий от актёрства путь. Что же случилось с нашими любимыми героями после их звёздных ролей? Давайте узнаем, чем они занялись в жизни.

Наталья Гусева — Алиса Селезнёва из «Гостьи из будущего»

Наталья Гусева: как Алиса Селезнёва ушла из кино. Фото © «Гостья из будущего» (мини-сериал, 1984), режиссёр Павел Арсенов, сценаристы Павел Арсенов, Кир Булычёв / Kinopoisk

Маленькая Наташа никогда не мечтала стать актрисой. Её увлекала наука, особенно энтомология — изучение насекомых. Но судьба распорядилась иначе, когда режиссёр заметил девочку в школе. Так она попала на экран в фильме «Гостья из будущего», который моментально сделал её знаменитой. Толпы поклонников, тысячи писем — всё это обрушилось на Наташу после выхода картины. Но Гусева была верна себе и своим детским мечтам. После школы она выбрала биологический факультет, а от дальнейших съёмок отказалась. Сегодня Наталья — успешный биолог, руководит собственной компанией, занимающейся исследованием инфекционных заболеваний.

Егор Дружинин — Петя Васечкин из «Приключений Петрова и Васечкина»

Егор Дружинин: почему Петя Васечкин стал хореографом. Фото © kino-teatr

В детстве Егор получил возможность исполнить роль Пети Васечкина, и многим казалось, что перед ним открыта дорога в большое кино. Но после успеха фильма Егор неожиданно для многих решил пойти по стопам отца и заняться хореографией. Сегодня его имя известно всем в мире танцев. Он хореограф-постановщик, ведущий популярных шоу и любимец публики. Оглядываясь назад, Егор Дружинин, похоже, ни капли не жалеет, что оставил актёрскую карьеру.

Вероника Лебедева — Наташа из фильма «Подкидыш»

Вероника Лебедева: что случилось с девочкой из «Подкидыша». Фото © «Подкидыш» (1939), режиссёр Татьяна Лукашевич, сценаристы Агния Барто, Рина Зелёная / Kinopoisk

Очаровательную Веронику утвердили на главную роль в «Подкидыше», когда ей было всего четыре года. Но актёрская карьера девочки не продлилась долго. Война разрушила планы на будущее, и Лебедева вместе с семьёй вынуждена была покинуть Москву. Позже, уже повзрослев, Вероника решила стать педагогом. Она преподавала английский в школе, работала переводчиком и редактором. Но, несмотря на успешную карьеру вне кино, люди до сих пор помнят Веронику Лебедеву как ту самую маленькую девочку из советской классики.

Сергей Кудрявцев — Саня Григорьев из «Двух капитанов»

Сергей Кудрявцев: трагическая судьба Сани Григорьева. Фото © kino-teatr

Многосерийный фильм «Два капитана» в 1976 году сделал Сергея знаменитым в одночасье. Но после успешной роли его жизнь сложилась иначе. Мальчик снялся лишь в нескольких эпизодах, а затем исчез с экранов. Личная жизнь Сергея Кудрявцева была далека от кино — проблемы с законом привели к тюремному сроку, после которого юноша не вернулся в кино. Трагический случай в 2002 году оборвал жизнь талантливого актёра, который так и не раскрыл свой потенциал.

Лада Сизоненко — Оля из фильма «Любовь и голуби»

Лада Сизоненко: как актриса из фильма «Любовь и голуби» стала педагогом. Фото © «Любовь и голуби» (1984), режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk

Когда Лада Сизоненко попала на пробы к Владимиру Меньшову, она и представить не могла, что роль в фильме «Любовь и голуби» станет её первой и единственной актёрской работой. После успеха картины девочке предлагали другие роли, но ни один проект не «выстрелил». Лада увлеклась модельным бизнесом, работала с ведущими дизайнерами. Сейчас она педагог по методике Монтессори, а в кино возвращается только по случаю юбилейных выпусков и передач о культовом фильме.