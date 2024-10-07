Другие мечты: 5 известных молодых артистов СССР, оставивших актёрство позади
Советские юные звёзды, которые однажды выбрали другой путь. Life.ru делится судьбами любимых героев нашего детства, покинувших кино.
Многие из нас помнят этих ярких детей, которые появились на экранах ещё в советские времена. Но, несмотря на популярность, они выбрали далёкий от актёрства путь. Что же случилось с нашими любимыми героями после их звёздных ролей? Давайте узнаем, чем они занялись в жизни.
Наталья Гусева — Алиса Селезнёва из «Гостьи из будущего»
Наталья Гусева: как Алиса Селезнёва ушла из кино. Фото © «Гостья из будущего» (мини-сериал, 1984), режиссёр Павел Арсенов, сценаристы Павел Арсенов, Кир Булычёв / Kinopoisk
Маленькая Наташа никогда не мечтала стать актрисой. Её увлекала наука, особенно энтомология — изучение насекомых. Но судьба распорядилась иначе, когда режиссёр заметил девочку в школе. Так она попала на экран в фильме «Гостья из будущего», который моментально сделал её знаменитой. Толпы поклонников, тысячи писем — всё это обрушилось на Наташу после выхода картины. Но Гусева была верна себе и своим детским мечтам. После школы она выбрала биологический факультет, а от дальнейших съёмок отказалась. Сегодня Наталья — успешный биолог, руководит собственной компанией, занимающейся исследованием инфекционных заболеваний.
Егор Дружинин — Петя Васечкин из «Приключений Петрова и Васечкина»
Егор Дружинин: почему Петя Васечкин стал хореографом. Фото © kino-teatr
В детстве Егор получил возможность исполнить роль Пети Васечкина, и многим казалось, что перед ним открыта дорога в большое кино. Но после успеха фильма Егор неожиданно для многих решил пойти по стопам отца и заняться хореографией. Сегодня его имя известно всем в мире танцев. Он хореограф-постановщик, ведущий популярных шоу и любимец публики. Оглядываясь назад, Егор Дружинин, похоже, ни капли не жалеет, что оставил актёрскую карьеру.
Вероника Лебедева — Наташа из фильма «Подкидыш»
Вероника Лебедева: что случилось с девочкой из «Подкидыша». Фото © «Подкидыш» (1939), режиссёр Татьяна Лукашевич, сценаристы Агния Барто, Рина Зелёная / Kinopoisk
Очаровательную Веронику утвердили на главную роль в «Подкидыше», когда ей было всего четыре года. Но актёрская карьера девочки не продлилась долго. Война разрушила планы на будущее, и Лебедева вместе с семьёй вынуждена была покинуть Москву. Позже, уже повзрослев, Вероника решила стать педагогом. Она преподавала английский в школе, работала переводчиком и редактором. Но, несмотря на успешную карьеру вне кино, люди до сих пор помнят Веронику Лебедеву как ту самую маленькую девочку из советской классики.
Сергей Кудрявцев — Саня Григорьев из «Двух капитанов»
Сергей Кудрявцев: трагическая судьба Сани Григорьева. Фото © kino-teatr
Многосерийный фильм «Два капитана» в 1976 году сделал Сергея знаменитым в одночасье. Но после успешной роли его жизнь сложилась иначе. Мальчик снялся лишь в нескольких эпизодах, а затем исчез с экранов. Личная жизнь Сергея Кудрявцева была далека от кино — проблемы с законом привели к тюремному сроку, после которого юноша не вернулся в кино. Трагический случай в 2002 году оборвал жизнь талантливого актёра, который так и не раскрыл свой потенциал.
Лада Сизоненко — Оля из фильма «Любовь и голуби»
Лада Сизоненко: как актриса из фильма «Любовь и голуби» стала педагогом. Фото © «Любовь и голуби» (1984), режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk
Когда Лада Сизоненко попала на пробы к Владимиру Меньшову, она и представить не могла, что роль в фильме «Любовь и голуби» станет её первой и единственной актёрской работой. После успеха картины девочке предлагали другие роли, но ни один проект не «выстрелил». Лада увлеклась модельным бизнесом, работала с ведущими дизайнерами. Сейчас она педагог по методике Монтессори, а в кино возвращается только по случаю юбилейных выпусков и передач о культовом фильме.
Эти истории — напоминание, что детская слава не всегда ведёт к карьере в кино. Каждый из этих артистов нашёл своё призвание в жизни далеко за пределами съёмочных площадок. Но для нас они навсегда останутся теми яркими образами, которые мы с ностальгией вспоминаем из советских времён. Ранее Life.ru рассказывал о пяти актрисах СССР, которые не были красотками, но их обожала вся страна.
«Гостья из будущего» (мини-сериал, 1984), режиссёр Павел Арсенов, сценаристы Павел Арсенов, Кир Булычёв, «Любовь и голуби» (1984), режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk, © Freepik / rawpixel.com