«Иван Васильевич меняет всё!» и ещё три лучших ремейка на культовые фильмы СССР

Не секрет, что в СССР кинематограф сильно отставал от Запада, однако от этого он не становился хуже. Советские фильмы остаются актуальными даже в наши дни. Порой так приятно поностальгировать и посмотреть доброе кино. Помимо великолепной игры актёров, в нём были прекрасные шутки, интересная сюжетная линия и, конечно, глубокий смысл. Современные режиссёры нередко пытаются переснять известные ленты и повторить их успех. В этой статье Life.ru расскажет о четырёх лучших ремейках на культовые кинокартины СССР.

«Ирония судьбы. Продолжение» 2007 года

Посмотреть «Иронию судьбы. Продолжение» теперь новогодняя традиция россиян. Фото © kino-teatr

В 2007 году один из самых известных и всеми любимых новогодних фильмов — «Ирония судьбы» — получил продолжение. Все с нетерпением ждали и гадали, чем удивят создатели и получится ли у них передать ту самую атмосферу. Продолжение вышло достойным. На главные роли были приглашены: Сергей Безруков, Константин Хабенский, Елизавета Боярская. Режиссёр современной картины Тимур Бекмамбетов сумел сделать из выхода новой «Иронии судьбы» настоящее событие, которого ждала вся Россия. Сейчас этот фильм вошёл в обязательную новогоднюю ТВ-программу сразу после оригинала.

«Иван Васильевич меняет всё!» 2023 года

Лучшие ремейки советских фильмов — «Иван Васильевич меняет всё!». Фото © kino-teatr

Этот ремейк стал одним из недавних проектов телеканала ТНТ. Вышел он в 2023-м, перед Новым годом. Свежий фильм скорее похож не на ремейк, а на некую пародию. В целом получилось хорошо и достаточно смешно. Стоит отметить, что в этой ленте снялись почти все топовые звёзды российского шоу-бизнеса. Главную роль сыграл Тимур Батрутдинов. Удивит зрителей и сюжетная линия, ведь герои будут путешествовать не только между XXI и XVI веком, но и заглянут в XVIII, в гости к самому Петру I, а также отправятся в лихие 90-е. В общем, схожесть с фильмом Гайдая, конечно, есть, но Миша Семичев и Роман Ким всё-таки смогли удивить современного зрителя неожиданными поворотами.

«Джентльмены, удачи!» 2012 года

«Джентльмены, удачи!» (2012) — ремейк популярного советского фильма. Фото © kino-teatr

Новая версия классической картины «Джентльмены удачи» вышла в 2012 году. Главные роли сыграли Сергей Безруков, Гоша Куценко и Антон Богданов. Режиссёрами выступили Александр Баранов, Дмитрий Киселёв, но известно, что к этому проекту приложил руку и Тимур Бекмамбетов. Впрочем, никто не стал снимать времена СССР, просто старый сюжет переложили на современность.

В данном контексте главный герой фильма «Джентльмены, удачи!» претерпел изменения в характере и профессии. Вместо совестливого воспитателя детского сада он стал застенчивым и инфантильным детским аниматором по имени Трёшкин. Его двойником в сиквеле оказывается опасный вор, преступник и маньяк-социопат по прозвищу Смайлик. Сюжет повторяет основные моменты оригинала, такие как побег из тюрьмы, поиски сокровища и празднование Нового года. Дополнительно в фильме 2012-го появляется любовная линия, которая призвана вознаградить Трёшкина за все его приключения.

«Кавказская пленница!» 2014 года

Как снимали «Кавказскую пленницу!» и почему ремейк провалился в прокате. Фото © kino-teatr

Этот ремейк кинокритики забраковали и сочли провальным. Зрители разделились на два лагеря: кому-то понравился современный фильм, а кто-то пришёл от него в ужас. Но один раз посмотреть эту картину стоит, особенно любителям советского кино. Главной проблемой в ней стала плохая подготовка. Видно, что все сцены были сняты на скорую руку, также сильно хромает монтаж. Ну, и нельзя не отметить, что популярные актёры в съёмках не были задействованы.