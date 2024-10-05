Тест: Угадайте советский фильм по учителю — все 7 смотрели только киноотличники

День учителя, 5 октября, — прекрасный повод вспомнить тех, кто преподавал не только в школе, но и на экране! В советских фильмах педагоги были и идеальными наставниками, которые вдохновляли и запоминались на всю жизнь, и неоднозначными героями. Насколько хорошо вы помните эти яркие образы? Попробуйте угадать эти фильмы по учителям, оставившим след в истории кинематографа!