Тест: Угадайте советский фильм по учителю — все 7 смотрели только киноотличники
Как и в жизни, в кино есть учителя, заботящиеся об учениках, и те, кто бросает в них мелом. А вы помните культовых преподавателей с советских экранов?
День учителя, 5 октября, — прекрасный повод вспомнить тех, кто преподавал не только в школе, но и на экране! В советских фильмах педагоги были и идеальными наставниками, которые вдохновляли и запоминались на всю жизнь, и неоднозначными героями. Насколько хорошо вы помните эти яркие образы? Попробуйте угадать эти фильмы по учителям, оставившим след в истории кинематографа!
Тема учебных заведений в советских фильмах была невероятно популярна, ведь она учит дружбе, уважению и любви как детей, так и взрослых. Давайте перейдём от трепетных педагогов к непослушным ученикам: отгадайте семь мультфильмов СССР про школу по одному кадру. Вы также можете попробовать себя в тесте, сравнивающем известные экранизации: отличите советских героев от заморских по размытому изображению.
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«Приключения Электроника» (мини-сериал, 1979), режиссёр Константин Бромберг, сценарист Евгений Велтистов / Kinopoisk, © kino-teatr, © Freepik / starline