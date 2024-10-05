«Доставка за 50 тысяч и большие чаевые»: Невеста футболиста Алексея Миранчука поделилась ужасами жизни в США Кому в США жить хорошо? Почему семьи российских спортсменов не могут привыкнуть к жизни в других странах — в тексте Life.ru. 4 октября, 21:19 Российский футболист Алексей Миранчук и его подруга Елена в США. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bamsbams

Российский футболист Алексей Миранчук этим летом перешёл из итальянской «Аталанты» в американскую «Атланту». Игрок уже освоился в команде: регулярно попадает в стартовый состав и забил два гола. Но вот в бытовом плане ему и его невесте Елене Максимовой приходится несладко.

Бытовые проблемы в США

Сначала футболист в интервью российским журналистам рассказал о первых сложностях, с которыми столкнулся в США: «Сразу удивило, что если не оставишь 15–20 процентов чаевых в ресторане, то на тебя могут косо посмотреть. К этому надо привыкать. Ещё что поразило: на улице плюс 30, но заходишь в помещение, а там кондиционер работает на 16 градусов. У меня лимфоузлы сразу воспалились. Попросишь в ресторане обычную воду. Так они тебе в неё столько льда напихают!»

Также он удивился тому, что всю недвижимость в Америке сдают без мебели. После переезда в Атланту спортсмену пришлось три недели жить в отеле, а затем перебраться в таунхаус, который пара до сих пор пытается обставить всем необходимым. Невеста футболиста Елена пожаловалась в Instagram* на сервис и высокие цены в США.

«В прошлый вторник заказали два телика с установкой. Доставка и установка стоили 550 долларов. Сначала я всю голову Лёше вскрыла, что в Москве доставка — 1000 рублей, стиралку мне недавно доставляли и подключали бесплатно вообще. Так потом они просто не приехали и теперь будут 5 октября», — написала девушка.

Жалобы девушки российского футболиста на сервис в США. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bamsbams

Кроме того, она заявила, что уже месяц им не могут доставить багаж из-за того, что в США идут забастовки в портах: «Живём месяц с двумя чемоданами… Вещи где и когда будут — пока неясно». А ещё Елена посетовала на то, что все заказы приходится перепроверять на наличие ошибок: «Кровать нам по ошибке добавили не ту в заказ, и если бы я не проверила, то она бы пришла только в конце января».





И на этом стенания девушки не закончились. Елена раскритиковала работу популярного интернет-магазина Amazon: «Ещё купила на «Амазоне» пылесос. Норм, но зарядка или аккумулятор не пашет. Не заряжается. Горит голубая кнопка, и все говорят: «Звоните в сервисную поддержку производителя». Чем мне ещё заняться в будний день, как не чинить пылесос, которому две недели».

Сломанный пылесос, на который жалуется подруга футболиста Миранчука Елена. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bamsbams

Кто ещё жалуется на жизнь за границей

Спортсмены регулярно жалуются на иной уровень жизни и обслуживания в других странах. Недавно российский марафонец Искандер Ядгаров, который в 2022 году уехал в Португалию, также рассказал о проблемах жизни за границей. «Бюрократия, огромные очереди, неспешная жизнь, закрытые в полдень кафешки, отсутствие или плохая развитость привычных сервисов — всё то, от чего я так отвык в Москве, вдруг настигло меня здесь», — написал он в социальных сетях.

Российская фристайлистка Мария Чаадаева, которая сломала позвоночник на Олимпиаде-2014 в Сочи, уже много лет живёт в Испании. Погодные условия этой страны помогли ей лучше адаптироваться для жизни и передвижения в инвалидной коляске. Однако даже она на днях в своих соцсетях призналась, что подумывает о переезде на родину из-за дорогой жизни.

Мария Чаадаева. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

«У меня здесь какие-то конские расходы. Каждый месяц с карты снимают порядка 600 евро, это 60 тысяч рублей, на страховки, телефон, электричество, воду. Помимо этого, естественно, продукты. Мне кажется, что в Москве цены ниже», — отметила Мария.

Российская фигуристка Евгения Медведева в новом подкасте Романа Костомарова вспомнила свою жизнь в Канаде, когда на протяжении двух лет тренировалась у Брайана Орсера. Она отметила даже разный подход к занятиям.

Фигуристка Евгения Медведева. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

«В чём различие? В России тебе говорят: «Иди делай! Тебе оно надо! Потом спасибо скажешь, что мы тебя пинаем». А в Канаде постановка вопроса другая. Там меня спрашивали: «Ты пойдёшь сегодня на хореографию?» В России даже вопроса такого не было! «У тебя через 10 минут хореография! Ты чего сидишь?» А там, если даже ты не пойдёшь: «Ну, до завтра!» — рассказала Медведева.

* Деятельность компании Meta, владеющей соцсетью Instagram, запрещена в РФ как экстремистская.

Авторы Галина Глазко