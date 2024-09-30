Скандалы в спорте: экс-игрок сборной России попал в тюрьму, а фанаты «Партизана» рассекли лицо тренера стеклом Life.ru рассказывает о главных скандалах недели, которые произошли в российском и мировом спорте: укусы бездомной собаки, штангист Щербатых покритиковал НАТО и взял свои слова обратно, где спортсмены ночуют в тюрьмах. 30 сентября, 14:25 Спортивные скандалы в спорте за неделю. Коллаж Life.ru © TACC / В. Евдокимов / ФК "Зенит", © Telegram / РИА Новости Спорт, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pryanya93

Месть экс-жены боксёра Дмитрия Бивола

Экс-супруги Дмитрий и Екатерина Бивол. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

12 октября в Саудовской Аравии российский боксёр Дмитрий Бивол проведёт бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе против соотечественника Артура Бетербиева. За несколько недель до поединка экс-супруга Бивола вышла из тени и разнесла в пух и прах Дмитрия. Они расстались после 16 лет брака весной 2023 года, но так и не смогли решить финансовый вопрос. Екатерина Бивол воспользовалась моментом и отомстила мужу, вылив всю грязь на него перед важным боем.

«Я знаю, что Бивол может победить. Раньше я болела за отца моих детей. Но, когда он полностью отвернулся от детей, я прокляла его. И простит меня Бог. Но я не буду лукавить. Теперь я всегда болею против него», — заявила в своих соцсетях Екатерина.

Также она дала интервью порталу Sport24, в котором снова проехалась по бывшему супругу: «Брачный договор был составлен у купленного им нотариуса. Там была прописана машина таким образом, что она бы никогда ко мне не вернулась из Америки. Он меня ограбил на пятьсот тысяч долларов. Он разбил часы. А часы были всё-таки мои. В брачном договоре указано, что все украшения, которые носил супруг, принадлежат именно этому супругу. Но я решила за это не судиться, мне нужно судиться за алименты. Мои сыновья не могут жить на 100 тысяч рублей в месяц».

За что осудили футболиста

Экс-футболист сборной России Алексей Бугаев осуждён на 9,5 года за торговлю наркотиками. Видео © Telegram / SHOT

24 сентября суд приговорил к 9,5 года лишения свободы в колонии строго режима за распространение наркотиков бывшего футболиста «Торпедо», «Краснодара» и сборной России Алексея Бугаева.

42-летнего спортсмена задержали ещё осенью 2023-го в Краснодаре с пакетом мефедрона. Как сообщал SHOT, футболист планировал распространять наркотики в Краснодарском крае и успел сделать несколько закладок.

Дети против «Спартака»

В Сети завирусилось видео, где дети хоккейного «Динамо» в возрасте 11 и 12 лет в раздевалке поют оскорбительные кричалки с нецензурными словами в адрес «Спартака». На мальчиков обрушилась критика, что им даже пришлось принести извинения.

«Мы понимаем, что вели себя неподобающе и оскорбили тренеров и болельщиков «Спартака». Мы осознаём всю ответственность и принимаем положенное наказание», — сказали молодые хоккеисты в видеообращении.

Дети 2012 года рождения в раздевалке хоккейного «Динамо». Видео © Telegram / Мутко против

Откровения 85-летнего функционера о мадридском «Реале»

Бывший президент «Валенсии» Пако Роч дал скандальное интервью изданию Relevo. В нём 85-летний функционер жёстко прошёлся по мадридскому «Реалу».

«Раньше проблем с расизмом не было, ну или я их не замечал. Ромарио был наполовину чернокожим, и у него не было проблем. Сейчас я говорю не «Реал», а «Настоящий иммигрант». У него в составе восемь чернокожих футболистов, два белых иностранца и один испанец — Карвахаль», — заявил Роч.

Кроме того, Пако вспомнил историю с подкупом судей. Как он утверждает, в 1996 году он пытался подкупить российского арбитра Николая Левникова в матче Кубка УЕФА против «Баварии».

«Подкупы были повсюду. Я хотел сделать это через агента из Мадрида по фамилии Торкаль. Он пришёл ко мне и сказал: «Пако, ваш судья — сукин сын, он русский, но мы с ним близкие друзья, так что всё схвачено, дай мне три миллиона песет...» Я отдал ему деньги, судья вышел и через пять минут после начала матча назначил пенальти в ворота «Валенсии», который отразил Субисаррета. В итоге мы проиграли тот ответный матч, но прошли дальше. С этими подкупами полный бардак», — рассказал Роч.

Наехали за русский язык и критику США на штангиста Виктора Щербатых

Штангист Виктор Щербатых открыто выступил против военных учений с участием представителей НАТО Namejs 2024 в Риге. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / scerbatih

Президент Федерации тяжёлой атлетики Латвии, член исполкома Национального олимпийского комитета и штангист Виктор Щербатых огрёб кучу проблем из-за того, что открыто выступил против военных учений с участием представителей НАТО Namejs 2024 в Риге.

«Чего они сюда пришли? Они все адекватны или нет? По телевизору показывают, что происходит в США: у кого автомат, те психи. Кто может гарантировать безопасность? Никто! Зачем запугивать людей? Если не будет войны, то и учиться нечему, идите в Адажи, что там леса мало? Что вы в город идёте?» — пожаловался Щербатых на русском языке в своих социальных сетях.

Слова спортсмена вызвали бурю негодования у местных патриотов. Они потребовали, чтобы Службы государственной безопасности внимательно изучили дискредитирующие заявления Виктора. А в партии «Латвия прежде всего» расценили слова Щербатых как «прокремлёвские». Припомнили ему и то, что ранее он поддерживал внутреннюю политику руководства России.

После разгоревшегося скандала бывший штангист удалил свой пост и заявил о «совершённой ошибке». Также он отметил, что на такие темы ему стоило говорить на латвийском языке, а не на русском.

Нападение собаки на пловчиху Юлию Ефимову

Пловчиха Юлия Ефимова вынуждена пропустить Кубок мира на короткой воде из-за укуса собаки. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pryanya93

Звезда российского плавания Юлия Ефимова вынуждена пропустить Кубок мира на короткой воде. Турнир запланирован с 18 октября по 2 ноября и пройдёт в Шанхае (Китай), Инчхоне (Южная Корея) и Сингапуре. Причиной стало то, что на спортсменку напала и покусала бездомная собака.

«В начале сезона произошёл неприятный инцидент: меня покусала бездомная собака, поэтому тренировки отложились почти на месяц. Для меня это было очень неприятно, потому что приходилось принимать медикаменты, которые не хотелось бы употреблять. Я планировала участвовать в этапах Кубка мира. Теперь, вероятнее всего, успею только на последний этап», — заявила пловчиха в интервью «Матч ТВ».

В Боснии спортсмены ночуют в тюрьмах

Удивительный случай произошёл в баскетбольном клубе «Сутьеска Фоча» из Боснии. Одного из своих игроков они определили жить в исправительную колонию прямо рядом с заключёнными. И всё из-за очень высоких цен на жильё в стране. Бюджетнее варианта просто не нашлось.

«В период высокой арендной платы в нашем городе эта мера существенно облегчит работу клуба и будет способствовать его дальнейшему развитию. Спасибо за вашу помощь», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Изначально хотели отправить в колонию для проживания трёх баскетболистов, но «счастливчиком» оказался пока один. Ночует он в тюремном ресторане.

Выходки фанатов «Партизана»

Футбольное поле «Партизана» подожгли перед матчем с «Црвеной Звездой». Видео © Telegram / РИА Новости Спорт

Отличились со знаком минус болельщики «Партизана». Фанаты перед матчем 9-го тура чемпионата Сербии с «Црвеной Звездой» проникли на домашний стадион, подожгли газон и разбросали битое стекло. Игра из-за этого могла просто-напросто не состояться. Однако арену успели привести в порядок.

Сама встреча закончилась разгромным поражением «Партизана» со счётом 0:4. И проигрыш ещё больше разозлил ультрас. Разъярённые фанаты разгромили всё в подтрибунном помещении, а также разнесли раздевалку. Досталось даже главному тренеру Александру Станоевичу, который пришёл на послематчевую пресс-конференцию с пластырями и ссадинами на лице. Оказалось, что осколки стекла полетели в него и оставили отметины.

Авторы Галина Глазко