Пойманный на допинге лучший теннисист мира пожаловался на WADA

Лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов Янник Синнер назвал необоснованной апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) по его делу. Итальянец не верит в то, что его признают виновным.

«Я разочарован, что WADA решило обжаловать итоги слушаний ITIA, после того как независимые судьи меня оправдали и признали невиновным», — приводит выдержку из заявления Синнера The Tennis Letter.

Спортсмен добавил, что его невиновность подтвердили три независимых слушания. Он признался, что решение WADA подать апелляцию стало для него неожиданным.

Теннисист добавил, что в процессе расследования были представлены ясные доказательства его невиновности, и оба органа, принимавшие решение, отказались от дальнейших апелляций.

«Мне по-прежнему нечего скрывать. Я так же, как раньше, готов полностью сотрудничать с апелляционным процессом», — заявил Синнер, заверив, что он предоставит любую информацию для подтверждения своей правоты.