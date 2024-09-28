Пойманный на допинге лучший теннисист мира пожаловался на WADA
Синнер назвал необоснованной апелляцию WADA на своё оправдание по делу о допинге
Янник Синнер. Обложка © ТАСС / AP
Лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов Янник Синнер назвал необоснованной апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) по его делу. Итальянец не верит в то, что его признают виновным.
«Я разочарован, что WADA решило обжаловать итоги слушаний ITIA, после того как независимые судьи меня оправдали и признали невиновным», — приводит выдержку из заявления Синнера The Tennis Letter.
Спортсмен добавил, что его невиновность подтвердили три независимых слушания. Он признался, что решение WADA подать апелляцию стало для него неожиданным.
Теннисист добавил, что в процессе расследования были представлены ясные доказательства его невиновности, и оба органа, принимавшие решение, отказались от дальнейших апелляций.
«Мне по-прежнему нечего скрывать. Я так же, как раньше, готов полностью сотрудничать с апелляционным процессом», — заявил Синнер, заверив, что он предоставит любую информацию для подтверждения своей правоты.
Пока дело находится на рассмотрении в Спортивном арбитражном суде (CAS), теннисист пообещал не давать дополнительных комментариев.
Напомним, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием дисквалифицировать первую ракетку мира Янника Синнера за применение допинга. В WADA намерены добиваться дисквалификации на срок от одного до двух лет, считая, что выводы суда о невиновности или отсутствии халатности спортсмена были ошибочными, так как в двух его пробах был обнаружен анаболический стероид клостебол.