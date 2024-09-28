WADA оспорило в CAS оправдательный приговор по допинг-делу теннисиста Синнера
Янник Синнер. Обложка © Wikipedia / si.robi
В Спортивный арбитражный суд (CAS) поступила апелляция, требующая дисквалификации первой ракетки мира итальянца Янника Синнера за применение допинга. С соответствующим прошением выступило Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
«WADA намерено добиваться срока дисквалификации от одного до двух лет. WADA не требует аннулирования каких-либо результатов, за исключением тех, что уже были наложены трибуналом первой инстанции», — говорится в сообщении.
В организации отметили, что мнение суда об отсутствии вины или халатности спортсмена является ошибочным. В двух пробах теннисиста нашли клостебол.
Недавно WADA обратилось с апелляционной жалобой в Спортивный арбитражный суд с требованием отменить оправдание трибунала Международной федерации фехтования (FIE) по делу рапиристки Изаоры Тибюс из Франции, в крови которой нашли допинг. Спортсменка утверждает, что препарат попал в её кровь после полового акта с супругом.