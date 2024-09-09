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8 сентября, 21:33

Попавшийся на допинге Синнер выиграл US Open

Первая ракетка мира Синнер победил Фритца и впервые в карьере выиграл US Open

Итальянский теннисист Янник Синнер. Обложка © ТАСС/AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Итальянский теннисист Янник Синнер. Обложка © ТАСС/AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу над американцем Тейлором Фритцем в финале турнира Большого шлема US Open, который прошёл в Нью-Йорке. Итоговый счёт матча — 6:3, 6:4, 7:5 в пользу итальянца.

Синнеру 23 года, и он возглавляет рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) с июня. Для итальянца эта победа стала 16-й на турнирах под эгидой ATP, а также первой на US Open и второй на турнирах Большого шлема в его карьере.

В женском разряде чемпионкой стала белорусская теннисистка Арина Соболенко. В финале она обыграла американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 7:5.

Двойные стандарты: Российский чемпион «Больших шлемов» жёстко отреагировал на оправдание Синнера по делу о допинге
Двойные стандарты: Российский чемпион «Больших шлемов» жёстко отреагировал на оправдание Синнера по делу о допинге

Напомним, перед турниром Янник Синнер угодил в допинг-скандал. Его пробы дважды давали положительный результат, однако дисквалификации спортсмен избежал. Теннисист заявил, что вещество попало в его организм из-за заражения от члена команды поддержки.

Артём Гапоненко
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