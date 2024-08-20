Первая ракетка мира Синнер дважды попался на допинге, но избежал последствий

Итальянский теннисист Янник Синнер, который уже дважды сдавал допинг-тест и получал положительный результат, избежал дисквалификации. Об этом сообщается на официальном портале органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).

"Синнер сдал соревновательную пробу на турнире серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США) 10 марта 2024 года, которая показала наличие метаболита клостебола в низких концентрациях. Ещё одна проба, взятая во внесоревновательный период восемь дней спустя, также дала положительный результат на тот же метаболит — опять же на низком уровне", — указано в сообщении.

При этом результаты, призовые деньги и рейтинговые очки Синнера, заработанные на турнире серии "Мастерс" в Индиан‑Уэллсе, были аннулированы. Уточняется, что после каждого положительного теста Синнера на какое-то время отстраняли от выступлений. В обоих случаях итальянец успешно смог обжаловать решение, после чего продолжил играть.

По словам спортсмена, вещество попало в его организм из-за заражения от члена команды поддержки. Вещество клостебол входило в состав спрея, которым тот спасал Синнера от ран. Кроме того, на протяжении недели член команды поддержки проводил массаж и спортивную терапию Синнеру, поэтому и произошло заражение.

"Мы воодушевлены тем, что не было обнаружено никакой вины или халатности со стороны Янника Синнера. Мы также хотели бы признать надёжность процесса расследования и независимую оценку фактов в рамках TADP, что позволило ему продолжить соревноваться", — говорится в сообщении.