Из лекарства для собаки: Польская гребчиха попалась на допинге, но была допущена до Игр в Париже

Польскую гребчиху Дороту Боровскую, выступающую в каноэ, допустили до Олимпийских игр в Париже, несмотря на проваленный допинг-тест. Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства допинг тестирования (ITA). Проба была взята в июне, в ней нашли клостебол. Утверждается, что спортсменка "представила доказательства непреднамеренного контакта" с запрещённым веществом, "содержащимся в лекарстве, используемом для лечения травм её собаки".

"Спортивный арбитражный суд признал, что польская спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, однако обстоятельства её дела квалифицированы как отсутствие виновности... Учитывая очень низкое содержание препарата, усвоенного гребчихой, она не получила никакой выгоды", — говорится в сообщении.