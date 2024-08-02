Флаг России "ворвался" в трансляцию Олимпиады
На трансляции Олимпиады по ошибке показали российский флаг вместо советского
Фрагмент трансляции Игр с советским и российским флагами. Скриншот © olympics.com
На трансляции Олимпиады ошибочно поставили российский флаг вместо советского, когда спортсмены готовились к легкоатлетической дисциплине с метанием молота среди мужчин. Режиссёры трансляции показали зрителям мировой и олимпийский рекорды, которые были оба установлены спортсменами из СССР Юрием Седых и Сергеем Литвиновым.
Во время справки о рекордсменах рядом с фамилией первого появился флаг СССР. Рядом со второй фамилией неожиданно возник запрещённый на Олимпиаде российский триколор, несмотря на то что свой рекорд Литвинов установил в 1988 году, ещё будучи гражданином СССР.
Ранее запрещённый на Олимпийских играх флаг России появлялся во время заплыва на дистанции 200 метров брассом, напоминая о рекорде российской пловчихи Евгении Чикуновой, которая в апреле прошлого года установила мировой рекорд — 2 минуты 17,55 секунды.