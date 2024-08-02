Флаг России "ворвался" в трансляцию Олимпиады

На трансляции Олимпиады ошибочно поставили российский флаг вместо советского, когда спортсмены готовились к легкоатлетической дисциплине с метанием молота среди мужчин. Режиссёры трансляции показали зрителям мировой и олимпийский рекорды, которые были оба установлены спортсменами из СССР Юрием Седых и Сергеем Литвиновым.

Во время справки о рекордсменах рядом с фамилией первого появился флаг СССР. Рядом со второй фамилией неожиданно возник запрещённый на Олимпиаде российский триколор, несмотря на то что свой рекорд Литвинов установил в 1988 году, ещё будучи гражданином СССР.