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10 июня, 06:24

Итальянский теннисист Синнер стал лучшей ракеткой мира в рейтинге ATP

Итальянский теннисист Янник Синнер. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / janniksin

Итальянский теннисист Янник Синнер. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / janniksin

Итальянский спортсмен Янник Синнер стал лучшей ракеткой мира в одиночном разряде по версии Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Об этом свидетельствует обновлённый рейтинг организации, опубликованный на официальном сайте АТР.

Первую строчку рейтинга 22-летний итальянец занял впервые за свою спортивную карьеру. На второй позиции расположился победитель открытого чемпионата "Ролан Гаррос – 2024" испанский спортсмен Карлос Алькарас. Сербский теннисист Новак Джокович — на третьем месте. На четвёртой строке — второй финалист последнего "Ролан Гаррос", немец Александр Зверев.

Из россиян выше всех в рейтинге АТР сейчас находится Андрей Рублёв. Следующий российский теннисист — Карен Хачанов — занимает 22-ю строку рейтинга.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как Карлос Алькарас одержал победу в Открытом чемпионате Франции по теннису, который проводился в Париже. Своего противника — спортсмена из Германии Александра Зверева — он обыграл в трёх из пяти сетов. Для испанца это уже третья победа на турнирах серии Большого шлема.

Юрий Лысенко
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