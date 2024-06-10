Итальянский теннисист Синнер стал лучшей ракеткой мира в рейтинге ATP
Итальянский теннисист Янник Синнер. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / janniksin
Итальянский спортсмен Янник Синнер стал лучшей ракеткой мира в одиночном разряде по версии Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Об этом свидетельствует обновлённый рейтинг организации, опубликованный на официальном сайте АТР.
Первую строчку рейтинга 22-летний итальянец занял впервые за свою спортивную карьеру. На второй позиции расположился победитель открытого чемпионата "Ролан Гаррос – 2024" испанский спортсмен Карлос Алькарас. Сербский теннисист Новак Джокович — на третьем месте. На четвёртой строке — второй финалист последнего "Ролан Гаррос", немец Александр Зверев.
Из россиян выше всех в рейтинге АТР сейчас находится Андрей Рублёв. Следующий российский теннисист — Карен Хачанов — занимает 22-ю строку рейтинга.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как Карлос Алькарас одержал победу в Открытом чемпионате Франции по теннису, который проводился в Париже. Своего противника — спортсмена из Германии Александра Зверева — он обыграл в трёх из пяти сетов. Для испанца это уже третья победа на турнирах серии Большого шлема.