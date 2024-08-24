Двойные стандарты: Российский чемпион «Больших шлемов» жёстко отреагировал на оправдание Синнера по делу о допинге

Ситуация с оправданием первой ракетки мира, итальянского теннисиста Янника Синнера после двух положительных проб на допинг — это двойные стандарты. Такое мнение выразил двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский.

«Да, на мой взгляд, это двойные стандарты, потому что должно быть определено, какое количество какого вещества допустимо, а какое – нет. И тогда ни у кого не будет вопросов. Когда миллиграммы у кого-то играют роль, а у кого-то нет – это тоже неправильно», — подчеркнул российский теннисист в беседе с «Газетой.ru».