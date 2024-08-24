Двойные стандарты: Российский чемпион «Больших шлемов» жёстко отреагировал на оправдание Синнера по делу о допинге
Теннисист Ольховский: Оправдание Синнера по делу о допинге – двойные стандарты
Янник Синнер. Обложка © ТАСС / Zuma
Ситуация с оправданием первой ракетки мира, итальянского теннисиста Янника Синнера после двух положительных проб на допинг — это двойные стандарты. Такое мнение выразил двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский.
«Да, на мой взгляд, это двойные стандарты, потому что должно быть определено, какое количество какого вещества допустимо, а какое – нет. И тогда ни у кого не будет вопросов. Когда миллиграммы у кого-то играют роль, а у кого-то нет – это тоже неправильно», — подчеркнул российский теннисист в беседе с «Газетой.ru».
Напомним, Янник Синнер сдал первую пробу 10 марта, она показала наличие метаболита клостебола (анаболический стероид) в низких концентрациях. Вторая проба через неделю также дала положительный результат на то же вещество. Теннисиста дважды временно отстраняли, однако он смог обжаловать эти решения и без особых проблем вернулся в спорт. Синнеру удалось избежать дисквалификации, так как ответственные лица посчитали, что запрещенное вещество попало в его организм из-за контакта с физиотерапевтом, который применял мазь с клостеболом. В итоге с итальянца списали выигранные очки и призовые за турнир в Индиан-Уэллсе.