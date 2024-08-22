Журова напомнила о Валиевой из-за прощённого теннисиста на анаболиках Синнера
Журова: Синнера оправдали за допинг, а Валиеву дисквалифицировали
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова проанализировала допинг-скандалы с участием итальянского теннисиста Янника Синнера и российской фигуристки Камилы Валиевой, заявив о двойных стандартах ответственных за проверку организаций. Её слова приводит «Матч ТВ».
«Однозначно можно говорить, что это двойные стандарты. Тем более, мы вспоминаем нашу Валиеву. А это ещё более серьёзная история. Мы помним, как всё происходило, а у неё был другой, не такой серьёзный препарат. И микродоза была», — проводит параллели Журова.
Парламентарий полагает, что выдумки Синнера о том, как именно анаболики попала в его организм были придуманы задолго до того, как факт этого всплыл на поверхность.
«А эта фантазия про крем, раны… Надо сразу рассказывать, надо сразу придумывать. У меня есть подозрение, что люди, которые так или иначе используют какие‑то запрещённые препараты, заранее знают, что они будут говорить», — считает бывшая спортсменка.
Видимо, использование допинга не такой уж и страшный проступок, если речь не идёт о спортсмене с российским паспортом, поскольку ранее Янник Синнер, сдавший две положительные допинг-пробы, без проблем избежал дисквалификации, рассказав занимательную историю о волшебном попадании метаболита клостебола в его кровь. Ещё один случай произошёл с польской гребчихой, которую допустили до участия в парижской Олимпиаде, закрыв глаза на запрещённые вещества, найденные в её крови.