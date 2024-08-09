Очко не засчитали: Самый необычный удар в истории тенниса не помог Бублику в Монреале

Казахстанский теннисист и 25-я ракетка мира Александр Бублик показал невероятный трюк в игре против оппонента из США Бена Шелтона в рамках первого круга турнира "Мастерс" в канадском Монреале. Атлет из Казахстана никак не успевал за ударом соперника под сетку и нашёл гениальный выход из ситуации — он бросил свою ракетку на покрытие так, чтобы мяч отскочил от неё.

Казахстанский теннисист Александр Бублик отбил мяч, бросив ракетку на корт. Видео © X / Tennis TV

На записи матча можно увидеть, как теннисисты обмениваются ударами с длинной дистанции, а затем американец срезает мяч и тот летит под сетку Бублику. Казахстанец бросается вперёд, но понимает, что не успеет добежать, и тогда бросает свою ракетку на покрытие так, чтобы она отбила мяч на другую сторону поля. У него всё получилось, публика оказалась в восторге, а соперник — в восхищении.

Тем не менее очко Бублику не засчитали — его финт запрещён правилами: ракетка должна быть в руках спортсмена, когда соприкасается с мячом. По итогу встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:2 в пользу Шелтона. Казахстанец выбыл из турнира, но его находчивость надолго останется в памяти зрителей.