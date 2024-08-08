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8 августа, 19:10

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира в Монреале

Российский спортсмен Андрей Рублёв одержал победу в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии "Мастерс" в Монреале (Канада). Он выиграл матч, разгромив аргентинцаТомаса Этчеверри.

Встреча двух спортсменов окончилась со счётом 7:6 (7:3), 6:2 в пользу нашего соотечественника, который был посеян на турнире под пятым номером. Теперь ему предстоит сыграть на корте с теннисистом от США — Брэндоном Накашимой. Он был отобран в основную сетку турнира через квалификацию.

Российские теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в финал Олимпиады
Российские теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в финал Олимпиады

Ранее Life.ru рассказывал, что сербский теннисист Новак Джокович впервые выиграл золото Олимпиады. В финале спортсмен вышел на корт против испанца Карлоса Алькараса и одолел его со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

Обложка ©

TASS/AP/Jean-Francois Badias

Николь Вербер
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