Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира в Монреале
Российский спортсмен Андрей Рублёв одержал победу в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии "Мастерс" в Монреале (Канада). Он выиграл матч, разгромив аргентинцаТомаса Этчеверри.
Встреча двух спортсменов окончилась со счётом 7:6 (7:3), 6:2 в пользу нашего соотечественника, который был посеян на турнире под пятым номером. Теперь ему предстоит сыграть на корте с теннисистом от США — Брэндоном Накашимой. Он был отобран в основную сетку турнира через квалификацию.
Ранее Life.ru рассказывал, что сербский теннисист Новак Джокович впервые выиграл золото Олимпиады. В финале спортсмен вышел на корт против испанца Карлоса Алькараса и одолел его со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).
TASS/AP/Jean-Francois Badias