Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира в Монреале

Встреча двух спортсменов окончилась со счётом 7:6 (7:3), 6:2 в пользу нашего соотечественника, который был посеян на турнире под пятым номером. Теперь ему предстоит сыграть на корте с теннисистом от США — Брэндоном Накашимой. Он был отобран в основную сетку турнира через квалификацию.