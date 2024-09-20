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20 сентября, 00:48

Угодивший в допинг-скандал Синнер стал послом Олимпиады в Милане

Первая ракетка мира Янник Синнер станет послом зимних Олимпийских игр в Милане

Итальянский теннисист Янник Синнер. Обложка © Х / Jannik Sinner

Итальянский теннисист Янник Синнер. Обложка © Х / Jannik Sinner

Первая ракетка мира Янник Синнер был назначен послом зимних Олимпийских игр 2026 года, которые состоятся в Милане с 6 по 22 февраля. Об этом сообщает оргкомитет турнира.

Спортсмен выразил гордость за участие в этом событии, подчеркнув, что быть частью Олимпийских игр — это огромная честь.

Двойные стандарты: Российский чемпион «Больших шлемов» жёстко отреагировал на оправдание Синнера по делу о допинге
Двойные стандарты: Российский чемпион «Больших шлемов» жёстко отреагировал на оправдание Синнера по делу о допинге

Напомним, перед турниром Большого шлема US Open Янник Синнер угодил в допинг-скандал. Его пробы дважды давали положительный результат, однако дисквалификации спортсмен избежал. Шумиха не помешала ему обыграть всех соперников на кортах Нью-Йорка.

Артём Гапоненко
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