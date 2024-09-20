Угодивший в допинг-скандал Синнер стал послом Олимпиады в Милане
Первая ракетка мира Янник Синнер станет послом зимних Олимпийских игр в Милане
Итальянский теннисист Янник Синнер. Обложка © Х / Jannik Sinner
Первая ракетка мира Янник Синнер был назначен послом зимних Олимпийских игр 2026 года, которые состоятся в Милане с 6 по 22 февраля. Об этом сообщает оргкомитет турнира.
Спортсмен выразил гордость за участие в этом событии, подчеркнув, что быть частью Олимпийских игр — это огромная честь.
Напомним, перед турниром Большого шлема US Open Янник Синнер угодил в допинг-скандал. Его пробы дважды давали положительный результат, однако дисквалификации спортсмен избежал. Шумиха не помешала ему обыграть всех соперников на кортах Нью-Йорка.