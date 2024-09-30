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30 сентября, 06:00

Тест: Отличите 7 советских героев от заморских по размытому изображению

Советские и американские режиссёры изображали одних литературных героев, но абсолютно по-разному. Отгадайте, чья это версия: наша или зарубежная.

Советские и голливудские актёры часто обращались к литературной классике для создания своих картин: одни и те же истории получали экранизацию в совершенно разных стилях. В то время как некоторые росли, наблюдая за Джули Эндрюс в роли Мэри Поппинс, другие влюбились в волшебную няню в исполнении Натальи Андрейченко. Мы покажем вам размытые картинки персонажей, которых изображали как советские, так и американские кинематографисты. Попробуйте угадать, к какой адаптации они относятся.

Хотя Голливуд проделал отличную работу по воссозданию культовых сюжетов, тёплые чувства у нас вызывают именно герои родом из СССР. Узнайте, с кем из таких персонажей у вас наибольшая связь: ответьте на шесть вопросов и определите, кто вы из «Служебного романа». Не отставайте и по теме анимации: отгадайте семь советских мультфильмов про школу всего по одному кадру.

Тест: 5 простых вопросов подскажут, кто вы из знаменитых героинь мультфильмов СССР
Тест: 5 простых вопросов подскажут, кто вы из знаменитых героинь мультфильмов СССР
Обложка ©

Кадр из сериала «Шерлок», режиссёры Пол Макгиган, Ник Харран, Коки Гидройч и др., сценаристы Марк Гэтисс, Стивен Моффат, Артур Конан Дойл и др. / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей», режиссёр Игорь Масленников, сценаристы Игорь Масленников, Артур Конан Дойл, Юрий Векслер / Kinopoisk

Василиса Тихонова
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