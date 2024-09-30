Тест: Отличите 7 советских героев от заморских по размытому изображению

Советские и голливудские актёры часто обращались к литературной классике для создания своих картин: одни и те же истории получали экранизацию в совершенно разных стилях. В то время как некоторые росли, наблюдая за Джули Эндрюс в роли Мэри Поппинс, другие влюбились в волшебную няню в исполнении Натальи Андрейченко. Мы покажем вам размытые картинки персонажей, которых изображали как советские, так и американские кинематографисты. Попробуйте угадать, к какой адаптации они относятся.