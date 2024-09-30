Тест: Отличите 7 советских героев от заморских по размытому изображению
Советские и американские режиссёры изображали одних литературных героев, но абсолютно по-разному. Отгадайте, чья это версия: наша или зарубежная.
Советские и голливудские актёры часто обращались к литературной классике для создания своих картин: одни и те же истории получали экранизацию в совершенно разных стилях. В то время как некоторые росли, наблюдая за Джули Эндрюс в роли Мэри Поппинс, другие влюбились в волшебную няню в исполнении Натальи Андрейченко. Мы покажем вам размытые картинки персонажей, которых изображали как советские, так и американские кинематографисты. Попробуйте угадать, к какой адаптации они относятся.
Хотя Голливуд проделал отличную работу по воссозданию культовых сюжетов, тёплые чувства у нас вызывают именно герои родом из СССР. Узнайте, с кем из таких персонажей у вас наибольшая связь: ответьте на шесть вопросов и определите, кто вы из «Служебного романа». Не отставайте и по теме анимации: отгадайте семь советских мультфильмов про школу всего по одному кадру.
Кадр из сериала «Шерлок», режиссёры Пол Макгиган, Ник Харран, Коки Гидройч и др., сценаристы Марк Гэтисс, Стивен Моффат, Артур Конан Дойл и др. / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей», режиссёр Игорь Масленников, сценаристы Игорь Масленников, Артур Конан Дойл, Юрий Векслер / Kinopoisk