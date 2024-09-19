Тест: Ответьте на 6 вопросов и узнайте, кто вы из «Служебного романа»

Офисная романтика может быть любопытной смесью неловких встреч, украдкой брошенных взглядов и бюрократической драмы — и никто не знает об этом лучше, чем культовые персонажи классического «Служебного романа». Фильм любим поколениями зрителей не только за блестящее изображение рабочих отношений, но и за его ярких персонажей, каждый из которых имеет свои собственные сильные и слабые стороны. Ответьте на эти случайные вопросы и узнайте, кто вы в этом корпоративном любовном клубке.