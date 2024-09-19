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19 сентября, 05:00

Тест: Ответьте на 6 вопросов и узнайте, кто вы из «Служебного романа»

Строгий босс, местная сплетница или хитрый обаятель? Этот тест сопоставит вашу личность с одним из незабываемых персонажей «Служебного романа».

Офисная романтика может быть любопытной смесью неловких встреч, украдкой брошенных взглядов и бюрократической драмы — и никто не знает об этом лучше, чем культовые персонажи классического «Служебного романа». Фильм любим поколениями зрителей не только за блестящее изображение рабочих отношений, но и за его ярких персонажей, каждый из которых имеет свои собственные сильные и слабые стороны. Ответьте на эти случайные вопросы и узнайте, кто вы в этом корпоративном любовном клубке.

Фильмы Эльдара Рязанова — классика советского кино, знакомая многим по блестящей игре актёров, незабываемым героям и фразам, ставшим культовыми. Вспомните самые популярные из них и продолжите эти 6 цитат из «Служебного романа». Попробуйте ни разу не ошибиться в этом тесте особой сложности: угадайте, в каком фильме этот актёр НЕ снимался, — вызов всем киноманам СССР.

Тест: 90% населения понимают эти фразеологизмы неверно, а вы входите в их число?
Тест: 90% населения понимают эти фразеологизмы неверно, а вы входите в их число?
Обложка ©

Freepik / rawpixel.com, © «Служебный роман» (1977), режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk

Василиса Тихонова
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