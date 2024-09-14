Тест: 90% населения понимают эти фразеологизмы неверно, а вы входите в их число?
Некоторые устойчивые словосочетания мы употребляем каждый день, не задумываясь об их значении. Знаете ли вы эти идиомы или используете их ни к селу ни к городу?
«Бред сивой кобылы» и «жевать сопли» — фразы, которые для нас кажутся обыденными, а иностранцев заставят усомниться в логике русского языка. Фразеологизмы часто не имеют никакого смысла, если воспринимать их буквально, но попадают в самую точку, когда понимаете их истинное значение. Эти выражения добавляют красок и характера в повседневный язык, но насколько хорошо вы знаете самые каверзные? Попробуйте взломать русский язык и угадать истинный смысл этих загадочных высказываний!
Хотите разбираться в русском языке и литературе как профи и впечатлять окружающих своими знаниями — скорее проходите тесты для настоящих интеллектуалов! Окунитесь в удивительный мир классиков: угадайте произведение Льва Толстого по аннотации. А вот определить поэта по строчке из стихотворения смогут только бывшие отличники.