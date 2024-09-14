Тест: 90% населения понимают эти фразеологизмы неверно, а вы входите в их число?

«Бред сивой кобылы» и «жевать сопли» — фразы, которые для нас кажутся обыденными, а иностранцев заставят усомниться в логике русского языка. Фразеологизмы часто не имеют никакого смысла, если воспринимать их буквально, но попадают в самую точку, когда понимаете их истинное значение. Эти выражения добавляют красок и характера в повседневный язык, но насколько хорошо вы знаете самые каверзные? Попробуйте взломать русский язык и угадать истинный смысл этих загадочных высказываний!