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14 сентября, 08:00

Тест: 90% населения понимают эти фразеологизмы неверно, а вы входите в их число?

Некоторые устойчивые словосочетания мы употребляем каждый день, не задумываясь об их значении. Знаете ли вы эти идиомы или используете их ни к селу ни к городу?

«Бред сивой кобылы» и «жевать сопли» — фразы, которые для нас кажутся обыденными, а иностранцев заставят усомниться в логике русского языка. Фразеологизмы часто не имеют никакого смысла, если воспринимать их буквально, но попадают в самую точку, когда понимаете их истинное значение. Эти выражения добавляют красок и характера в повседневный язык, но насколько хорошо вы знаете самые каверзные? Попробуйте взломать русский язык и угадать истинный смысл этих загадочных высказываний!

Хотите разбираться в русском языке и литературе как профи и впечатлять окружающих своими знаниями — скорее проходите тесты для настоящих интеллектуалов! Окунитесь в удивительный мир классиков: угадайте произведение Льва Толстого по аннотации. А вот определить поэта по строчке из стихотворения смогут только бывшие отличники.

Тест: Деверь, шурин и сноха — даже ваша бабушка не знает семейные связи на 7/7
Тест: Деверь, шурин и сноха — даже ваша бабушка не знает семейные связи на 7/7
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Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Styve Reineck, © Freepik, © Freepik

Василиса Тихонова
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