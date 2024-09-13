Эти 7 абсолютно понятных русскому человеку вещей каждый раз ставят в тупик иностранцев

Каждая культура наполнена деталями, которые могут сбивать с толку чужаков. Для русского человека многие вещи кажутся абсолютно привычными, но иностранцы просто теряются в догадках. Что же это за особенности русской жизни, вызывающие недоумение у наших заморских гостей?

1. Подстаканники в поезде

Культурный шок: что в России удивляет иностранцев. Фото © ТАСС / Роман Вуколов

Если вы когда-нибудь путешествовали на поезде по России, то точно знаете, что без подстаканников обойтись нельзя. Гранёный стакан с металлической подставкой — это символ комфорта, горячего чая и приятных бесед в вагоне. Для иностранцев же это выглядит как ненужная роскошь, ведь в их странах чай подают в простой пластиковой или бумажной таре. Подстаканники удивляют их своей массивностью и тем, как трепетно к ним относятся русские.

2. Марганцовка

Этот магический порошок фиолетового цвета — универсальное средство, которое используется в российском доме практически для всего. От обработки ран до полива растений — марганцовка применялась везде. Однако за границей её применение давно под запретом, и на вопрос, чем же вы лечитесь, иностранец с удивлением слушает, как мы говорим о перманганате калия с детским восторгом.

3. Горчичники

Что иностранцы не понимают в России. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Застудился? Получай горчичники! Этот метод лечения знаком каждому русскому, но для иностранца это что-то вроде пытки. Представьте, что кто-то предлагает вам наклеить пластырь с горчицей, который жжётся, да ещё и убеждает, что станет лучше. Именно так на это смотрят наши зарубежные друзья. Современные методы медицины делают горчичники ненужными, но русские продолжают их использовать, веря в силу прогревания.

4. Ингаляции над картошкой

Чем озадачена Россия: взгляд иностранцев. Фото © Shutterstock / FOTODOM / aileenchik

Когда мама заставляла нас дышать над картофельным паром, мы знали, что болезнь отступит. Этот старинный метод лечения простуды передаётся из поколения в поколение. Иностранцы же не могут понять, как варёная картошка и одеяло могут заменить ингалятор с лекарствами. Но попробуй им объяснить — скорее всего, они решат, что это очередной русифицированный лайфхак.

5. Закрывающая скобка – улыбка

Удивительные привычки русских, о которых не знают иностранцы. Фото © Freepik / dan_darius

Русский Интернет — это уникальное пространство, где вместо привычных смайликов вроде :) или =) многие используют закрывающую скобку. «Привет)))» — стандартное приветствие в мессенджерах. Количество скобок прямо пропорционально настроению человека. Иностранцы же остаются в недоумении: зачем эти три скобочки? И как это вообще связано с улыбкой?

6. Пожелание «С лёгким паром!»

Русская баня — это не просто место для очищения, это настоящий ритуал. И пожелание «С лёгким паром!» обязательно сопровождает каждого, кто вышел из парилки. Но если вы скажете это иностранцу после его душа, он вряд ли поймёт, что вы имели в виду. Для них это звучит так же странно, как пожелание лёгкого угара.

7. Выбивалка для ковров

Девять вещей, понятных только русским. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Georgy Dzyura

Во дворах наших многоэтажек долгое время была привычная картина: ковры висят на улице, а их хозяйки неистово стучат по ним специальными выбивалками. В Европе уже давно о таком забыли — там каждый полагается на пылесос или химчистку. Но для нас, русских, выбивать ковёр — это часть домашней рутины. Иностранцы же смотрят на это с нескрываемым удивлением.