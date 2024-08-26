Советская магия: как в СССР двигали высотки со спящими жителями внутри Советские инженеры умели удивлять, например, они могли запросто передвинуть многоэтажный дом, не отключив в нём воду и свет и даже не разбудив жильцов. 26 августа, 13:30 Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / Кузярин Анатолий, Лизунов Юрий

С 1930-х годов власти решили немного изменить и улучшить градостроительную концепцию Москвы. Главный вопрос, который возник у строителей: что делать с домами? Обычно все мешающие конструкции просто сносили, однако для советских людей это было слишком просто. Да и зачем уничтожать хорошие дома? После долгих рассуждений строители начали переносить многотонные постройки в другие места. Life.ru решил рассказать, как удавалось перемещать высотные дома и зачем на самом деле это было нужно.

Кто придумал перемещать дома

Впервые в истории 25-метровую колонну переместили в 1455 году. «Царь Иван III поручает Аристотелю Фиораванти заказ на чеканку монет в 1479 году» Фото © Wikipedia / Басин Пётр Васильевич

На самом деле советские строители далеко не первые, кто додумался передвигать дома. Первое упоминание о "гуляющих" зданиях относится к 1455 году. Сделал это итальянский архитектор Аристотель Фиораванти. Он удачно передвинул 25-метровую колонну в Болонье, правда всего лишь на 13 метров. В 1812 году такой способ попробовали и в Российской империи. Крестьянин-умелец Дмитрий Петров, чтобы расчистить место для новой церкви, предложил не сносить старую, а перевезти её в другое место. Затея удалась, и церковь "переехала" на 30 метров. Но впервые большое каменное здание двигали в 1898 году. Удостоился такой чести один из домов в Москве, находившийся на Каланчёвской улице.

Массовое переселение домов

Фрагмент из фильма “Новая Москва” режиссер Александр Медведкин, сценарист Александр Медведкин / Kinopoisk

По-настоящему массовое переселение домов началось в 1935 году. Именно тогда советские власти окончательно утвердили новый градостроительный план. Так как согласно проекту многие улицы Москвы необходимо было расширить, большинство зданий пришлось бы сносить, но это казалось неразумным. Во-первых, сносить старые дома и заново отстраивать новые было очень дорого, а во-вторых, они представляли архитектурную и историческую ценность. В качестве эксперимента сначала передвинули шесть небольших построек, а затем уже взялись за высотки. Руководил всем этим процессом Эммануил Гендель. Кстати, в его портфолио к тому моменту числилось перемещение 320-тонной фидерной подстанции.

Как перевозили многотонные дома в СССР

Для передвижения домов в Москве использовали лебёдки, домкраты, шпалы и катки. Перемещение здания редакции газеты "Труд" (дом Сытина) по улице Горького в сторону Настасьинского переулка в ходе реконструкции Пушкинской площади. Фото © ТАСС / Александр Сенцов

На самом деле современная методика советских инженеров практически не отличалась от способа Аристотеля Фиораванти, разве что техника стала более навороченной. Для осуществления такой работы требовалось огромное количество людей и техники. В среднем на подготовку к «переезду» уходило около полугода, а на само передвижение здания от одного дня до недели. Процесс происходил следующим образом: прежде всего по всему периметру дома делали железную раму, далее при помощи специальных тросов строение буквально отрезали от фундамента, приподнимали его мощными домкратами. Чтобы домики смогли свободно проехать, для них заранее расчищали весь маршрут следования. Прежде всего необходимо было пробить траншеи, в которые укладывали шпалы, а на них располагались катки. После того как здание окончательно снимали с фундамента, его клали на двутавровые балки, чтобы оно катилось. Спереди высотки тянули лебёдки, а сзади подталкивали домкраты.

Какие дома в Москве переместили

Маленький пятиэтажный дом мешался при постройке Большого Каменного моста. Сносить его не хотели и решили перевезти. Сложность заключалась в том, что здание нужно было поднять на два метра, а весило оно почти 8 тонн, но инженеры с этой задачей справились. Саввинское подворье, которое теперь находится на Тверской 6/1, тоже когда-то туда «переехало». Это сооружение было одним из самых тяжёлых и весило 23 тонны. Также строители перевезли и большой дом на улице Осипенко (Садовническая), который был построен буквой Г и оказался практически неподвижным, но выход нашли — разделили здание на две части. В общей сложности за всё время в Москве «спасли» более 25 домов.

Куда девались жители?

В Москве дома перемещали вместе с жителями и даже не отключали свет и воду. Фото © ТАСС / Лизунов Юрий, Малышев Николай

А жители никуда и не девались. Всё передвижение было настолько плавным, что внутри ничего не чувствовалось. Даже детская пирамидка из кубиков, построенная маленькой девочкой накануне «переезда» дома из Саввинского подворья, доехала до нового места без повреждений. Также людям не отключали свет и воду. Все коммуникации были доступны на протяжении всех работ. Это стало возможным благодаря продуманной временной системе коммуникаций. Интересно, что иногда жильцов и вовсе не предупреждали о точных датах перемещения, а наутро они уже просыпались в новом месте. «В передвигаемом доме жизнь идёт вполне нормально. Действуют телефон, водопровод, электричество, газ», — написали в газете "Известия" 27 сентября 1937 года.

А что сейчас?

Со временем практика передвижения домов в СССР постепенно сошла на нет. Причин этому несколько: во-первых, технологии строительства и сноса зданий значительно улучшились и стало проще строить новые здания, чем перемещать старые. Во-вторых, изменились приоритеты в градостроительной политике — и на первый план вышли новые проекты, для которых не требовалось перемещать здания. Наконец, экономические и политические изменения в стране сделали такие масштабные проекты слишком затратными и сложными в реализации.









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Авторы Дана Третьякова