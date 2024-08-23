Советские спортсмены, чьи рекорды до сих пор не побили

В СССР практически каждый человек так или иначе занимался спортом. Многие бабушки, например, обязательно делали известную утреннюю зарядку, а всех детей старались отправить в спортивные секции. В Советском Союзе спортсменов уважали и всегда яростно болели за них на международных соревнованиях. Как правило, результаты атлетов из СССР были одними из лучших, а во многих видах спорта им вовсе не было равных. Хотя Советского Союза нет уже более 30 лет, слава о непобедимых чемпионах всё ещё жива. Life.ru рассказывает об уникальных рекордах советских спортсменов, которые до сих пор не побили.

Галина Чистякова

Галина Чистякова установила мировой рекорд по прыжкам в длину в 1988 году, побить его не могут до сих пор. Фото © ТАСС / Геннадий Семёнов

Больше 36 лет никто из женщин-атлетов не может побить рекорд Галины Чистяковой. Она была чемпионкой мира и Европы по прыжкам в длину. В 1988 году Галина готовилась взять золото на Олимпиаде в Корее. Во время отбора девушка установила мировой рекорд, прыгнув на 7,52 метра. Все считали Галину бесспорной фавориткой на Олимпиаде, однако оправдать надежды болельщиков спортсменка не смогла из-за травмы. Чистякова заняла почётное третье место. Несмотря на поражение, Галина стала бесспорным мировым лидером, показав результат, который на протяжении нескольких десятилетий ни один спортсмен в мире не может превзойти.

Юрий Седых

Юрий Седых стал абсолютным чемпионом в метании молота, забросив его на 86,74 метра. Фото © ТАСС / Игорь Уткин

Юрий Седых становился двухкратным чемпионом мира по метанию молота. Равных ему не было во всём мире. 30 августа 1986 года на чемпионате Европы советский атлет доказал, что действительно заслуживает всех своих титулов, — он установил мировой рекорд, забросив молот на 86,74 метра. Удивительно, но ближе всех к этому результату на сегодняшний день подобралась женщина-атлет Анита Влодарчик из Польши.

Наталья Лисовская

Лучшие спортсмены СССР: Наталья Лисовская трижды устанавливала мировой рекорд в толкании ядра. Фото © ТАСС / Герберт Багдасарян, Яцина Владим

Семья абсолютных чемпионов: Наталья Лисовская и Юрий Седых. Да-да, жена Юрия тоже была спортсменкой и тоже установила мировой рекорд, правда, в отличие от мужа, целых три раза. Каждый раз девушке приходилось соревноваться с самой собой и улучшать свои же показатели. Впервые лучший результат был зафиксирован в 1984 году, а последующие два — в 1987-м. Последний рекорд в толкании ядра — 22,63 метра — не смогли побить до сих пор. После демонстрирования невероятной физической подготовки Наталья ещё раз доказала, что является лучшей в своём виде спорта, на Олимпиаде в Сеуле, где взяла золото.

Надежда Олизаренко

Надежда Олизаренко является рекордсменом Олимпийских игр в беге на дистанцию 800 метров. Фото © ТАСС / Роман Денисов

Надежда Олизаренко в преддверии Олимпиады 1980 года в Москве установила мировой рекорд в беге на 800 метров. Тогда девушка преодолела дистанцию за 1 минуту 54,85 секунды. А во время Игр спортсменка улучшила результат — 1 минута 53,43 секунды. К сожалению, её рекорд через три года побила Ярмила Кратохвилова, спортсменка из Чехословакии. Она пробежала 800 метров за 1 минуту 53,28 секунды. Тем не менее результат Надежды Олизаренко до сих пор считается лучшим за всю историю Олимпийских игр.