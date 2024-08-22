5 продуктов, которые в СССР могли себе позволить только чиновники и богачи

Как известно, в СССР был дефицит практически всего, однако некоторые люди всё же могли позволить себе не только роскошные вещи, но и премиальные продукты питания. Конечно, чтобы накрыть хороший стол, необходимо было иметь связи. Да-да, порой начальник продуктовой базы имел больше власти, чем высокопоставленные чиновники. Life.ru решил рассказать о пяти продуктах, которые в СССР не мог себе позволить простой гражданин.

Сыр

В СССР производили больше 80 видов сыров, в основном плавленых. Фото © ТАСС / Николай Малышев

Большинство сыров в Советском Союзе были плавлеными. Они были не самого лучшего вкуса, но выбирать не приходилось, ведь твёрдые сорта считались настоящей редкостью. Чиновники и "бизнесмены", конечно же, дефицита не испытывали — на их столах всегда можно было найти пармезан, камамбер и чеддер, но вот простым людям приходилось довольствоваться максимум "Российским", "Ярославским" и "Голландским".

Морские деликатесы

Сейчас креветки или мидии можно найти практически в любом супермаркете, но в СССР морепродукты были настоящим деликатесом, кроме тех регионов, в которых они вылавливались. Самой распространённой была обычная селёдка, а вот такую рыбу, как окунь, минтай или форель, нужно было поискать. Советская элита, правда, и в те времена пробовала креветок, устриц и даже морских ежей, но настоящих ценителей было мало, многие ели их только потому, что так было модно.

Готовая еда

Замороженную картошку фри придумали ещё в СССР. Фото © ТАСС / Валентин Кунов

Речь пойдёт не о готовых салатиках из столовки, а о замороженных полуфабрикатах. Тогда они были очень популярны на Западе, но в СССР их только учились делать. Многие полуфабрикаты, которые выставляли в свободную продажу, было невозможно есть. Единственным доступным и качественным полуфабрикатом были картофельные палочки, похожие на современную картошку фри. Для чиновников существовал специальный каталог спецпродуктов, в котором было представлено большое количество полуфабрикатов, но цены на них кусались.

Сладости

Хоть в СССР и было много шоколада и разных конфеток, их вкусы были достаточно примитивными. Все дети мечтали о дефицитных батончиках из США и Европы, но достать их было крайне тяжело, поэтому приходилось топить сахар на ложке. Что касается тортов, то в основном они были бисквитными с жирным тяжёлым кремом. В целом все сладости в Советском Союзе готовились с большим количеством сахара и масла, поэтому назвать их безвредными сложно.

Алкоголь

Хороший алкоголь в СССР был настоящей редкостью, поэтому все пили водку. Фото © ТАСС / Дик Рудольф

В СССР алкоголь можно было купить всегда, вот только выбор был достаточно скудный: пиво и водка. Иногда в магазины завозили коньяк и шампанское, но их качество оставляло желать лучшего. Об остальных напитках, таких как ликёр, текила, виски, многие даже не слышали. Популярным вином был "Солнцедар". Правда, вином его было назвать сложно, зато цена не кусалась.