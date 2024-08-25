5 легендарных советских автомобилей, которые на самом деле лишь копии зарубежных

Советский автопром в своём развитии не раз показывал, что и в копировании можно достичь совершенства. Порой отечественные инженеры так вдохновлялись зарубежными автомобилями, что их творения были почти неотличимы от оригиналов. В этой статье мы рассмотрим пять советских автомобилей, которые могли бы смело заявить: «О, привет, брат-близнец!»

1. ГАЗ-А — Ford Model A: Тот случай, когда даже шрифт на эмблеме похож

Пять советских автомобилей, скопированных с зарубежных машин. Фото © Wikipedia / Sergey Korovkin 84, Rickblack

Если вы когда-нибудь видели ГАЗ-А, то наверняка задумались: «Где-то я уже это видел». И действительно, этот автомобиль — не что иное, как советская версия американского Ford Model A, снятого с производства ещё в 1931 году. Советский Союз подписал соглашение с Ford в 1929 году, и уже в 1932 году на Горьковском заводе начали выпускать практически идентичный автомобиль. Можно сказать, что это был Ford, пересевший на квас вместо колы.

2. Москвич-400 — Opel Kadett K38: Немец, который стал москвичом

Копии иностранных автомобилей в СССР. Фото © Wikipedia / A. Savin © Wikipedia

Москвич-400 — один из первых массовых автомобилей в СССР, но кто бы мог подумать, что в его жилах течёт кровь немецкого Opel Kadett K38? После войны СССР вывез из Германии не только заводы, но и чертежи, что позволило начать производство этого автомобиля. Говорят, Сталин был настолько впечатлен Opel, что решил: «Хочу такой же, но с советским акцентом».

3. ЗИС-110 — Packard 180: Лимузин для партбосса, подсмотренный в США

Советские авто, заимствованные у Запада. Фото © Wikipedia / LIght Dim © Wikipedia

Когда Сталин решил, что ему нужен новый лимузин, выбор пал на Packard 180. Ну, конечно, с лёгкими поправками: мол, сделаем чуть больше, чтобы никто не усомнился в советской мощи. ЗИС-110 получился настоящим монстром на колёсах, идеально подходящим для перевозки партийных боссов и генералов. Вот только кто бы мог подумать, что этот советский символ роскоши вдохновлялся американской моделью?

4. ЗАЗ-966 — NSU Prinz IV: Маленький автомобиль с большим секретом

Иностранные прототипы советских автомобилей. Фото © Wikipedia / Torsten Maue, Stahlkocher

«Запорожец» — это тот самый автомобиль, который не забудешь никогда, но мало кто знает, что его внешний вид подозрительно напоминает немецкий NSU Prinz IV. И хотя разработчики утверждают, что сходство чисто случайное, трудно не заметить, что и тут советские инженеры слегка «позаимствовали» идеи. NSU Prinz IV и ЗАЗ-966 могли бы сойти за двойников на автомобильной вечеринке.

5. ВАЗ-2101 — Fiat 124: Итальянец, ставший «копейкой»

Автомобили СССР, созданные по зарубежным образцам. Фото © Wikipedia / Alexander Porubin, Charles01

Когда в 1970 году на дорогах СССР появилась «копейка», многие сразу же полюбили её за доступность и надёжность. Но если бы вы были на итальянских дорогах, могли бы спутать её с Fiat 124 — европейским автомобилем года 1967-го. Итальянцы, как известно, умеют делать стильные автомобили, и советские инженеры решили, что лучшее, что можно сделать, — это просто взять готовую модель и немного её «обрусить». Так родился ВАЗ-2101, который до сих пор считается иконой отечественного автопрома.