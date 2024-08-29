Тест: Какому поэту принадлежат строчки — на 6/6 угадает только культурная элита

Русская поэзия обладает способностью глубоко резонировать и захватывать душу даже самых искушённых читателей. Будь то страстные излияния любви, меланхоличные размышления о жизни или острая социальная критика, русские поэты всегда умели обращаться со словом как никто другой. Давайте проверим, есть ли у вас необходимые знания, чтобы отгадать несколько культовых строк, — никакой зубрёжки, только веселье!