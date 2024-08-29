Тест: Какому поэту принадлежат строчки — на 6/6 угадает только культурная элита
Сможете отличить Пушкина от Ахматовой? А Есенина от Бродского? Давайте проверим ваши знания известных строк Золотого и Серебряного века!
Русская поэзия обладает способностью глубоко резонировать и захватывать душу даже самых искушённых читателей. Будь то страстные излияния любви, меланхоличные размышления о жизни или острая социальная критика, русские поэты всегда умели обращаться со словом как никто другой. Давайте проверим, есть ли у вас необходимые знания, чтобы отгадать несколько культовых строк, — никакой зубрёжки, только веселье!
Хотите ещё мудрости от великих классиков? Читайте 6 цитат писателей и поэтов — этим легендарным фразам уже несколько веков, но их смысл понимает только 3% населения. А всем любителям викторин предлагаем переместиться с урока литературы в класс географии: только гений угадает все флаги стран за 10 секунд.