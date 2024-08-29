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Тест: Какому поэту принадлежат строчки — на 6/6 угадает только культурная элита

Сможете отличить Пушкина от Ахматовой? А Есенина от Бродского? Давайте проверим ваши знания известных строк Золотого и Серебряного века!

29 августа, 08:03
Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / bodnar.photo © Wikipedia, Wikpedia, Wikipedia / Anefo / Croes, R.C.

Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / bodnar.photo © Wikipedia, Wikpedia, Wikipedia / Anefo / Croes, R.C.

Русская поэзия обладает способностью глубоко резонировать и захватывать душу даже самых искушённых читателей. Будь то страстные излияния любви, меланхоличные размышления о жизни или острая социальная критика, русские поэты всегда умели обращаться со словом как никто другой. Давайте проверим, есть ли у вас необходимые знания, чтобы отгадать несколько культовых строк, — никакой зубрёжки, только веселье!

Хотите ещё мудрости от великих классиков? Читайте 6 цитат писателей и поэтов — этим легендарным фразам уже несколько веков, но их смысл понимает только 3% населения. А всем любителям викторин предлагаем переместиться с урока литературы в класс географии: только гений угадает все флаги стран за 10 секунд.

Авторы
Василиса Тихонова
Василиса Тихонова
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