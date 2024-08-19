Этим легендарным фразам уже несколько веков, но их смысл понимает только 3% населения

Все люди мыслят по-разному. Для кого-то чёрное кажется белым, а для кого-то белое — чёрным. В этом нет ничего странного, ведь каждый живёт так, как считает нужным. Великие русские писатели и поэты тоже имели своё неповторимое видение мира и, конечно же, не забывали об этом писать. Порой их высказывания сложно понять обычным людям, а некоторые их слова вызывают массу споров. Life.ru решил поделиться легендарными фразами и разобраться, какой на самом деле смысл вкладывали творцы в свои слова.

1. "Привычка свыше нам дана: Замена счастию она"

Александр Сергеевич Пушкин: лучшие цитаты поэта о жизни. Фото © Wikipedia / Орест Адамович Кипренский, © Freepik

Большинство людей расходятся во мнениях, что же имел в виду писатель. Стоит предположить, что истинный смысл фразы кроется в том, что человек находит счастье в привычной жизни: быту, семье, работе. Когда жизнь выстроена по полочкам и идёт свои чередом без неожиданных изменений и потрясений, это нужно ценить. Привычка — это неплохо, привычка — признак стабильности.

2. "Закон саморазрушения и закон самосохранения одинаковы сильны в человечестве"

Эта фраза принадлежит Фёдору Михайловичу Достоевскому и вызывает множество споров среди любителей литературы, а некоторые люди и вовсе не понимают её смысла. Конечно, речь идёт о противоречивой натуре человека, которая порой толкает к саморазрушению, а иногда заставляет поберечь себя. Предугадать, в какой момент человек захочет себе навредить, а в какой спасти, — практически невозможно. К сожалению, многие люди являются врагами самим себе, ведь некоторые действия становятся действительно разрушительными для их жизни.

3. "Не требуй правды той, что не нужна тебе"

Сергей Есенин призывал к тому, чтобы люди не гнались за правдой, которую им лучше не знать. Фото © Wikipedia, © Freepik

Сергей Александрович Есенин всегда стремился к простой жизни, он ценил честных и открытых людей, которые умеют принимать то, что им дала Вселенная. Его выражение — "Не требуй правды той, что не нужна тебе" — спустя множество лет остаётся актуальным. Сейчас люди стремятся быть в курсе всех событий, знать обо всём, вот только нужна ли человеку такая осведомлённость? Есенин считает, что требовать правду, в которой человек на самом деле не нуждается, — глупо, ведь порой лишняя информация может только навредить. Поэтому, стремясь узнать ответы на вопросы, подумайте, готовы ли вы услышать правду.

4. "Душа, совершившая предательство, всякую неожиданность воспринимает как начало возмездия"

Фазиль Искандер когда-то сказал: "Душа, совершившая предательство, всякую неожиданность воспринимает как начало возмездия". Конечно, поэт имел в виду, что предатели никогда не будут жить спокойно. Даже если человек не сожалеет о своём поступке, то в душе он так или иначе понимает, что совершил зло и невольно ждёт за это наказания. Вот только узнать, в какой момент настанет возмездие, — невозможно, оттого становится страшнее.

5. "Жизнь побеждённым не награда"

Михаил Юрьевич Лермонтов презирал жизнь людей, потерпевших поражение. Фото © Wikipedia / Пётр Ефимович Заболотский, © Freepik

Это известная цитата Михаила Юрьевича Лермонтова. Зачастую говорят фразу "даровали жизнь", вот только писатель не считает такой подарок хорошим. Лермонтов говорит о том, что жизнь для поверженного человека является наказанием, так как он вынужден бороться с трудностями и учиться принимать свою неудачу.

6. "Счастье есть удовольствие без раскаяния"

У многих людей фраза Льва Николаевича Толстого — "Счастье есть удовольствие без раскаяния" — вызывает недоумение. На самом деле смысл достаточно прост. Автор лишь намекает на то, что счастлив может быть только тот человек, который слушает свою совесть, не вредит другим и точно знает, что его поступки правильные. Если же занятия человека приносят ему удовольствие, смешанное с чувством вины, то он никогда не будет поистине счастлив.