Тест: Только гений с IQ 200 угадает все флаги стран за 10 секунд
От простых рисунков до сложных узоров — каждый флаг рассказывает историю о стране, которую он представляет. Приготовьтесь продемонстрировать свои навыки вексиллологии (это наука о флагах, если вы не знали) и вспомнить основы географии.
Флаги — это символы национальной гордости, истории и идентичности, говорящие с нами посредством цветов и форм. Тем не менее, если не брать в расчёт узнаваемую Японию или яркую Бразилию, некоторые из них почти идентичны. При таком количестве флагов легко потеряться в красочных полосках — только опытный географ сможет справиться за секунды. Давайте проверим, наберёте ли вы 8/8 или вспомните лишь серп и молот.
Если у вас получается распознавать похожие цвета, полосы и символы, переходите на следующий уровень — отличите шедевр мирового искусства от детских каракулей. Не останавливайтесь на школьных воспоминаниях, окунитесь с головой в молодость и вспомните, как назывались эти вещи из СССР. 4/6 в этом тесте способен набрать только советский человек!
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