Тест: Только гений с IQ 200 угадает все флаги стран за 10 секунд

Флаги — это символы национальной гордости, истории и идентичности, говорящие с нами посредством цветов и форм. Тем не менее, если не брать в расчёт узнаваемую Японию или яркую Бразилию, некоторые из них почти идентичны. При таком количестве флагов легко потеряться в красочных полосках — только опытный географ сможет справиться за секунды. Давайте проверим, наберёте ли вы 8/8 или вспомните лишь серп и молот.