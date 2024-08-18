Кому повезёт, а кому слёзы лить: Рунический гороскоп на неделю для всех знаков зодиака Этот рунический гороскоп предлагает поддержку и вдохновение, помогая вам пройти через сложные моменты и найти пути к успеху. Пусть руны ведут вас к гармонии и процветанию! Узнайте в эксклюзивном гороскопе Life.ru, чего ожидать от новой недели августа. 18 августа, 06:00 Подробный гороскоп на неделю с 19-го по 25 августа: представителей каких знаков зодиака ждут успех и удача? Обложка © Freepik

Знак зодиака Овен — Ингуз, Йера, Лагуз

Знак зодиака Овен: подробный гороскоп на неделю 19–25 августа. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

Эта неделя для Овнов полна страсти и эмоционального подъёма благодаря руне Ингуз. Ожидайте перехода на новый уровень в отношениях или проектах, в которые вовлечены. Йера указывает на то, что ваши усилия начнут приносить плоды. Будьте терпеливы и настойчивы. Лагуз помогает следовать интуиции и двигаться по течению жизни. Совет: погружайтесь в свои эмоции и доверьтесь интуиции — они приведут вас к успеху.

Знак зодиака Телец — Соуло, Райдо, перевёрнутая Кеназ

Знак зодиака Телец: подробный гороскоп на неделю 19–25 августа. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

Соуло наполняет вашу жизнь светом и успехом. Это прекрасное время для самовыражения и достижений. Райдо символизирует движение и прогресс, возможно, вас ждут важные перемены или путешествие. Перевёрнутая руна Кеназ предупреждает о возможных разочарованиях или задержках, но не стоит отчаиваться: все невзгоды временные.

Совет: продолжайте двигаться вперёд и не обращайте внимания на мелкие препятствия. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Близнецы — Беркана, Йера, перевёрнутая руна Отал

Знак зодиака Близнецы: подробный гороскоп на неделю 19–25 августа. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

Беркана обещает Близнецам период роста и обновления. Возможно, в вашей жизни начнётся что-то новое — будь то отношения, проект или личное развитие. Йера подтверждает, что результаты ваших усилий будут положительными, однако перевёрнутая руна Отал указывает на необходимость пересмотра старых убеждений или семейных традиций. Совет: открывайтесь новому, но не забывайте проанализировать старые установки, чтобы двигаться вперёд.

Знак зодиака Рак — Кеназ, Гебо, Хагалаз

Знак зодиака Рак: подробный гороскоп на неделю 19–25 августа. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

Кеназ осветит ваш путь, принося ясность и вдохновение. Гебо символизирует гармонию в отношениях и взаимные дары — предстоит насладиться плодами взаимопонимания. Однако Хагалаз предупреждает о возможных неожиданных событиях или разрушениях, которые могут открыть двери для нового начала. Совет: принимайте вызовы с благодарностью, они принесут новые возможности.

Знак зодиака Лев — Ингуз, перевёрнутая Перто, Эйваз

Знак зодиака Лев: подробный гороскоп на неделю 19–25 августа. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

Ингуз приносит страсть и возможности для нового начала, особенно в отношениях. Перевёрнутая Перто может указывать на скрытые препятствия или нераскрытые тайны. Будьте осторожны в решениях. Эйваз говорит о возможных конфликтах или борьбе противоположностей, которые могут привести к трансформации.

Совет: используйте свою страсть для преодоления препятствий и не бойтесь изменений — они ведут к росту. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Дева — перевёрнутая руна Отал, Наутиз, Иса

Знак зодиака Дева: подробный гороскоп на неделю 19–25 августа. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

Перевёрнутая руна Отал указывает на возможные разногласия в семье или необходимость пересмотра старых традиций. Наутиз подчёркивает важность терпения и дисциплины, особенно в трудные моменты. Иса может замедлить процессы и создать ощущение застоя, но это также время для внутреннего роста и размышлений. Совет: не торопитесь, пусть всё идёт своим чередом, соблюдайте дисциплину и дайте себе время на размышления.

Знак зодиака Весы — Уруз, Вунье, перевёрнутая Манназ

Знак зодиака Весы: подробный гороскоп на неделю 19–25 августа. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

Уруз даёт силы и энергию для преодоления любых трудностей, однако и требует выбора направления усилий. Вунье приносит радость и гармонию, позволяя организовать пространство с учётом личной зоны комфорта. Однако перевёрнутая руна Манназ указывает на возможные внутренние сомнения или проблемы в деятельности людей, от которых зависят ваши намерения. Совет: используйте свою внутреннюю силу, чтобы справиться с любыми сомнениями, и наслаждайтесь радостями жизни, удостоверившись в понимании окружающих.

Знак зодиака Скорпион — Вунье, Соуло, Дагаз

Знак зодиака Скорпион: подробный гороскоп на неделю 19–25 августа. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

Вунье приносит Скорпионам возможность найти баланс в жизни, который поможет лаконично организовать понимание возможностей и потребностей. Соуло освещает ваш путь, делая его ярким и успешным. Дагаз указывает на значительные перемены и просветление. Вы переходите к осознанию, пониманию и принятию решения. Совет: наслаждайтесь этим благоприятным временем, используйте его для роста и достижения новых высот.

Знак зодиака Стрелец — Дагаз, Гебо, Беркана

Знак зодиака Стрелец: подробный гороскоп на неделю 19–25 августа. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

Для Стрельцов эта неделя полна преобразований и новых возможностей, в которых следует разобраться. С чем именно вы пойдёте в будущее — за это отвечает руна Дагаз. Гебо обещает гармоничные отношения и взаимную поддержку. Беркана же указывает на рост и обновление, а также, возможно, на начало чего-то нового.

Совет: открывайтесь изменениям и принимайте ответственность и необходимость — они принесут вам гармонию и развитие. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Козерог — Эйваз, Наутиз, перевёрнутая Кеназ

Знак зодиака Козерог: подробный гороскоп на неделю 19–25 августа. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

Эйваз предвещает возможные противостояния или необходимость сделать выбор между противоположностями. Наутиз напоминает о важности заботы и внимания к своему здоровью. Перевёрнутая Кеназ может указывать на временные трудности с достижением ясности и управлением процессами. Совет: будьте терпеливы и уверены в своих действиях, несмотря на возможные препятствия; усильте контроль и управление — это приведёт вас к успеху.

Знак зодиака Водолей — Райдо, Иса, Альгиз

Знак зодиака Водолей: подробный гороскоп на неделю 19–25 августа. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

Райдо обещает движение и прогресс, возможно, вас ждёт открытие новых дорог и перспектив. Иса может замедлить процессы или создать ощущение застоя, но это время для размышлений и планирования. Альгиз защищает от негатива и помогает избегать опасностей. Совет: двигайтесь вперёд, но будьте терпеливы и осторожны — и успех на вашей стороне.

Знак зодиака Рыбы — Гебо, перевёрнутая Райдо, Лагуз

Знак зодиака Рыбы: подробный гороскоп на неделю 19–25 августа. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

Гебо обещает гармонию, взаимную поддержку и успешное сотрудничество с кем-то. Перевёрнутая Райдо указывает на возможные задержки и важность довести ранее начатое до конца. Лагуз же советует следовать своей интуиции и доверять внутреннему голосу, избегая острых моментов в жизни. Совет: используйте интуицию, чтобы преодолеть временные трудности и находить гармонию во всех аспектах жизни.