От половцев до Курской дуги: как крутые курские ребята тысячелетиями отбивалась от врагов Войны, которые прошёл Курск, оставили свои следы. Life.ru вспоминает тысячелетние традиции защиты Курской земли и её героев со времён Древней Руси. Каждый раз её жители были образцом смелости, отваги и мужества, что помогало одерживать победы. 17 августа, 21:19 Курская область, вид сверху. Обложка © Фото © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Древний город Курск имеет давние боевые традиции. Он появился на окраинах русских земель как крепость, форт, призванный охранять от печенегов и других врагов. Тысячу лет Курск справно нёс свою службу. Характер его жителей закалился в боях со степняками, с татарами, разбойниками и немцами.

Курск — крепость в пограничных землях

Основание Курска связывают с походом князя Владимира Святославовича в 982 году на северо-восток Руси для усмирения племён и объединения русских земель. Город поставил на границе русских земель в месте впадения реки Кур в реку Тускарь. И первое время он так и назывался — Курск на Тускари.

Войны Курска успешно сражались с врагами. Фото © Скрин из книги "Радзивиловская летопись"

Официально датой основания крепости считают 1032 год, когда Курск впервые упоминается в "Житии Феодосия Печерского". Археологи выяснили, что первые крепостные сооружения (дубовый частокол) шли по нынешней улице Сонина. Это были брёвна диаметром до полуметра, расщеплённые надвое. Останки крепостной башни были найдены на Красной площади на месте дома 2/4. Башня стояла у обрыва глубиной 17 метров. Один край обрыва шёл между ул. Дзержинского и Луначарского, а второй — по северной части Дзержинского. Площадь поселения составляла 8 гектаров. По тем временам Курск был большим городом.

Курское княжество появилось в период с 1068 по 1094 год. Впервые на престол в Курске сел сын князя Ростовского, Смоленского, Черниговского и Переславль-Залесского Владимира Мономаха — Изяслав. Стоявшая на охране границы крепость стала предметом раздора между князьями Переславля и Новгород-Северского. Северские победили, и на престол поочерёдно взошли Глеб и Святослав Ольговичи, а затем сын Святослава Игорь — герой повести "Слово по полку Игореве".

"А мои-то куряне опытные воины, под трубами повиты, под шлемами взлелеяны, с конца копья вскормлены <...> скачут, как серые волки в поле, ищут себе чести, а князю славы", — так написано о жителях Курских земель в 1185 году в "Слове о полку Игореве".

Осада Курска ханом Батыем

В 1238–1239 годах Курск осадили полчища монгольского хана Батыя. Хотя в городе не было дружины князя Олега, занятого междоусобицей, куряне сдаваться отказались. Попытка Батыя взять Курск с налёта не удалась. Бесполезными оказались и осадные орудия. Жители Курска восстанавливали укрепления и совершали из осады удачные вылазки в стан врага.

Тяжеловооружённые монгольские воины рядом с осадным орудием. Миниатюра из хроники Рашида ад-Дина. Фото © Wikipedia

Надежда горожан возлагалась на подкрепление из Чернигова, но монголы разбили черниговцев, и город остался один на один с ханом Батыем. Курск был взят в результате жёсткого штурма, а его жители были перебиты в уличных боях. Город был стёрт с лица земли и отстроен заново курянами только в 1250 году. Спустя 40 лет Курск был снова разорён татарами в наказание за то, что его непокорные князья выступили против монгольского баскака хана Ахмата.

Существование Курска на границе Золотой Орды было тяжёлым периодом — рядом с городом монголы построили свой город — Рать, где постоянно присутствовали монгольские ханы с нукерами. После многократного разорения Курск опустел.

Курские разбойники

Возрождаться Курские земли начали лишь в XVI веке, когда город вернулся на родину из-под владения литовцев. Долгие годы он оставался опасным приграничьем. Куряне защищали свой город то от нашествий поляков, то от полчищ крымских татар, то от разбойников, облюбовавших Курские земли. Тут был курский Соловей-разбойник — герой былин, и разбойник Кудеяр с дружиной — герой легенд и песен. B XVII веке в Судже под предводительством дворянина Кулика появились ватаги, грабившие купеческие обозы. Главарь был пойман и показательно четвертован там, где и жил, — в Судже.

Война 1812 года

Во время мобилизации русских на войну 1812 года Курская губерния не вошла в число регионов, где формировалось ополчение. Власти боялись, что крутые курские ребята могут ополчиться против дворян. Но куряне активно помогали армии: все здания Коренной ярмарки они отдали под склады, армии сразу выделили 900 лошадей, 405 повозок, 400 погонщиков. Курск взял на себя задачу пополнять полки лошадьми; курские помещики стали возить в армию обозы с продуктами и амуницией, а главное, одели солдат в зимние тулупы. То есть горожане действовали так же, как и сейчас.

Вид Курска. Фрагмент гравюры художника А. Ухтомского по рисунку И. Рамбауэра. Фото © kurskonb.ru

За три года город собрал 2 миллиона рублей пожертвований, стал центром сбора гуманитарной помощи. А полководцу Михаилу Кутузову куряне отправили копию иконы Знамения Богородицы Курской-Коренной.

С августа 1812 года из Курских земель по рекрутскому набору в армию ушло 12 000 человек. Куряне участвовали в сражениях под Бородином, Тарутином, под Малоярославцем. В боях отличились дворяне Тимского уезда полковник Бородаевский, корнет Александр Решетинский, подпоручик Антон Терлецкий; прапорщик Фёдор Бурнашов, дворянин Льговского уезда Козьма Богданов; дворяне из Рыльска — Иван Ушаков, братья Михаил и Капитон Шетохины, Павел Булгаков.

Славой покрыли себя солдаты: Сопов из Авдеева, Рудаков из Хмелевого, Кузнецов из Крупца Суджанского, Рашков из Любошева, Софрон Калашников из Долгих Буд, Евстефеев из Курского уезда, Лукьянов из села Надеина. Многие из курян дошли до Парижа. В 1912 году из потомков этих железных людей были ещё живы 28 человек!

Город Курск и Первая мировая

Первая мировая война катком прошлась по Курским землям. Немцы рвали губернию на части. Сколько выходцев из Курской земли пало на полях сражений, неизвестно. По приблизительным подсчётам, в боях приняло участие 340 тысяч курян.

В Первую мировую войну город Курск стал огромным госпиталем. В городе расположилось 10 эвакуационных и полевых госпиталей. В городах губернии в 1915 году действовало 49 госпиталей и лазаретов. К 1917 году их количество увеличилось до 132. Одновременно госпитали Курской земли могли принять 10 тысяч раненых.

Лечебная палата в лазарете, располагавшемся в здании Курского губернского земства. Фото © archive.rkursk.ru

Во время Первой мировой войны Курск стал центром спасения для беженцев. Он принял больше 317 тысяч беженцев из Прибалтики, Польши, Галиции и Белоруссии. Это при том, что в 1914 году население города составляло 87 800 человек.

Курск в Великой Отечественной войне

Уже в конце июня 1941 года тысячи курян пополнили ряды 89-й стрелковой дивизии. 13 июля в Дмитриеве-Льговском и Щиграх началось формирование 277-й и 283-й стрелковых дивизий. В них вошло больше 8 тысяч мобилизованных. Были сформированы 309-я стрелковая дивизия (город Курск), 29-я кавалерийская (Касторное), 276-я (Обоянь). К 1 октября защищать родину ушло 20 700 человек.

Энтузиазм жителей города Курска в первые дни Великой Отечественной войны был так велик, что командиры были уверены — город выстоит. В обороне Курска огромную роль сыграли ополченцы.

Именно под Курском впервые был задействован 38-й мотоциклетный полк полковника Полякова. Его бойцы ездили на тяжёлых мотоциклах ТИЗ АМ-600 с колясками, на которых стояли пулемёты. Были в полку миномётный, пулемётный и огнемётный взводы, противотанковая батарея и бронерота, укомплектованная 17 бронемашинами. Мотоциклисты дрались между Фатежем и Курском, на рубежах под Малой Рудкой, у Сотникова и в уличных боях в Курске.

Осенью 1941 года железнодорожники Курска за 6 дней собрали бронепоезд №1 и ещё за 4 дня — бронепоезд №2. Эти поезда в октябре оказали достойное сопротивление 9-й танковой и 95-й пехотной дивизиям 2-й армии вермахта.

Советская пехота на марше. Курская битва, 1943 год. Фото © Wikipedia

Но силы были неравны, и когда город был оставлен в ночь с 2 на 3 октября, бронепоезд №1 остался прикрывать отход 2-й гвардейской дивизии. Для сдерживания врага севернее станции Охочевка куряне поставили пулемёты на площадки бронепоезда. Только за 20 ноября 1941 года в бою с бронепоездом фашисты потеряли 500 человек, 10 машин, 20 подвод и не смогли продвинуться. Большую помощь красноармейцам оказывали куряне-железнодорожники — они тушили загоревшиеся вагоны, отцепляли их, ремонтировали под огнём.

Под оккупантами Курск находился до 2 февраля 1943 года. В нём квартировались немцы, венгры и бельгийцы. Главным "культурным" достижением нацистов стало переименование улиц — им дали украинские названия. За время оккупации в области было расстреляно и замучено больше 18 тысяч мирных жителей. Куряне отвечали партизанской борьбой, а после освобождения города стали активно вступать в ряды Красной армии.

Курск стал символом, ключевым пунктом всего фронта. Именно под Курском маршал Георгий Жуков впервые опробовал новые приёмы танковой обороны. А Курская битва, в которой принимало участие больше трёх миллионов человек, 45 000 орудий и миномётов, 7000 танков и самоходок и 6000 самолётов, стала одним из самых грандиозных сражений всей Второй мировой войны. Операция была рассчитана как наступление и окружение врага в один бросок. В результате разгрома фашистов на Курской дуге Гитлеру пришлось перейти к обороне.

Так Курск стал городом воинской славы. Так уж сложилось, что характер курян закалён в пламени нашествий, набегов и войн. Они протягивают руку помощи попавшим в беду и дают отпор врагу. Не остаются в стороне, когда родина в опасности, и дерутся до последней капли крови. Они выстоят и теперь, когда на помощь им готова прийти вся огромная страна. Вместе мы победим любую нечисть.

Авторы Майя Новик