Стало известно, где ВСУ проходили подготовку перед нападением на Курскую область
Times: За месяц до вторжения на Курскую область ВСУ тренировались в Британии
За месяц до атаки на Курскую область подразделения ВСУ были отправлены в Великобританию для обучения городскому бою вместе с британскими подразделениями. Об этом говорится в материале издания The Times.
По его данным, часть принявших участие в атаке украинских военнослужащих за месяц до начала операции отправились в Соединённое королевство, где на протяжении нескольких дней проходили подготовку вместе с местными ВС. Акцент был сделан на отработке налётов на многоэтажные здания.
Один из собеседников The Times заявляет, что план атаки ВСУ был недостаточно хорошо продуман и организован, приводя в пример нехватку медицинских автомобилей для эвакуации раненых бойцов. Критике подверглись и винтовки западного производства, постоянно клинившие во время сражений.
В эту информацию легко поверить, тем более что сообщений о британском следе в начатой ВСУ 6 августа атаке на Курскую область появляется всё больше. Так, ранее в Госдуме рассказали, что противник в зоне боёв очень часто говорит по-английски, а сама операция выполнена в стиле спецслужбы МИ-6 — с диверсиями и терроризмом.
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