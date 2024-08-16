Стало известно, где ВСУ проходили подготовку перед нападением на Курскую область

За месяц до атаки на Курскую область подразделения ВСУ были отправлены в Великобританию для обучения городскому бою вместе с британскими подразделениями. Об этом говорится в материале издания The Times.

По его данным, часть принявших участие в атаке украинских военнослужащих за месяц до начала операции отправились в Соединённое королевство, где на протяжении нескольких дней проходили подготовку вместе с местными ВС. Акцент был сделан на отработке налётов на многоэтажные здания.