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16 августа, 13:09

Стало известно, где ВСУ проходили подготовку перед нападением на Курскую область

Times: За месяц до вторжения на Курскую область ВСУ тренировались в Британии

За месяц до атаки на Курскую область подразделения ВСУ были отправлены в Великобританию для обучения городскому бою вместе с британскими подразделениями. Об этом говорится в материале издания The Times.

По его данным, часть принявших участие в атаке украинских военнослужащих за месяц до начала операции отправились в Соединённое королевство, где на протяжении нескольких дней проходили подготовку вместе с местными ВС. Акцент был сделан на отработке налётов на многоэтажные здания.

Один из собеседников The Times заявляет, что план атаки ВСУ был недостаточно хорошо продуман и организован, приводя в пример нехватку медицинских автомобилей для эвакуации раненых бойцов. Критике подверглись и винтовки западного производства, постоянно клинившие во время сражений.

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В эту информацию легко поверить, тем более что сообщений о британском следе в начатой ВСУ 6 августа атаке на Курскую область появляется всё больше. Так, ранее в Госдуме рассказали, что противник в зоне боёв очень часто говорит по-английски, а сама операция выполнена в стиле спецслужбы МИ-6 — с диверсиями и терроризмом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alim Yakubov

Юрий Лысенко
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