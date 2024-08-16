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16 августа, 11:48

"Север" отразил атаки ВСУ на Гордеевку и Русское Поречное в Курской области

Группировка войск "Север" пресекла атаки ВСУ в районе Русского Поречного и Гордеевки в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Активными действиями подразделений группировки войск "Север", ударами БПЛА, огнём артиллерии отражена атака штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении Русского Поречного", — сообщили в военном ведомстве.

Кроме того, удалось отбить атаку штурмовой группы противника при поддержке пяти боевых бронированных машин через государственную границу в направлении Гордеевки.

Бойцы "Севера" не дали продвинуться ВСУ в приграничье Курской области
Бойцы "Севера" не дали продвинуться ВСУ в приграничье Курской области

Накануне командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов сообщал, что российские бойцы зачистили курскую Мартыновку от ВСУ. Он отметил, что ликвидация боевиков в населённых пунктах Черкасское Поречное и Русское Поречное продолжается. Сегодня в Минобороны заявили, что "Север" ликвидировал до 2 765 военнослужащих ВСУ, а также сжёг тринадцать БМП Bradley, восемь БТР Stryker.

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Александра Мышляева
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