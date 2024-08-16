"Север" отразил атаки ВСУ на Гордеевку и Русское Поречное в Курской области

Группировка войск "Север" пресекла атаки ВСУ в районе Русского Поречного и Гордеевки в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, удалось отбить атаку штурмовой группы противника при поддержке пяти боевых бронированных машин через государственную границу в направлении Гордеевки.

Накануне командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов сообщал, что российские бойцы зачистили курскую Мартыновку от ВСУ. Он отметил, что ликвидация боевиков в населённых пунктах Черкасское Поречное и Русское Поречное продолжается. Сегодня в Минобороны заявили, что "Север" ликвидировал до 2 765 военнослужащих ВСУ, а также сжёг тринадцать БМП Bradley, восемь БТР Stryker.