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Потери ВСУ только на одном участке фронта исчисляются тысячами

ВСУ за неделю потеряли в зоне ответственности "Севера" свыше 2700 военных

16 августа, 10:32
Российские военные в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российская группировка войск "Север" ликвидировала до 2 765 военнослужащих ВСУ, а также сожгла тринадцать БМП Bradley, восемь БТР Stryker. Об этом рассказали в Минобороны России.

"На Волчанском и Липцевском направлениях поражена живая сила и техника двух механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны. Отражены четыре контратаки штурмовых групп ВСУ", — говорится в тексте.

Кроме того, ВСУ лишились 33 танков, 221 бронемашины, в том числе 13 американских БМП Bradley и восьми бронетранспортёров Stryker, а также 117 автомобилей.

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Ранее Минобороны РФ показало ролик с уничтожением двух пусковых установок реактивной системы залпового огня HIMARS с двумя дополнительными пакетами снарядов к ним в Сумской области.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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