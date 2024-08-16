Потери ВСУ только на одном участке фронта исчисляются тысячами ВСУ за неделю потеряли в зоне ответственности "Севера" свыше 2700 военных 16 августа, 10:32 Российские военные в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российская группировка войск "Север" ликвидировала до 2 765 военнослужащих ВСУ, а также сожгла тринадцать БМП Bradley, восемь БТР Stryker. Об этом рассказали в Минобороны России.

"На Волчанском и Липцевском направлениях поражена живая сила и техника двух механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны. Отражены четыре контратаки штурмовых групп ВСУ", — говорится в тексте.

Кроме того, ВСУ лишились 33 танков, 221 бронемашины, в том числе 13 американских БМП Bradley и восьми бронетранспортёров Stryker, а также 117 автомобилей.

Ранее Минобороны РФ показало ролик с уничтожением двух пусковых установок реактивной системы залпового огня HIMARS с двумя дополнительными пакетами снарядов к ним в Сумской области.

Авторы Татьяна Миссуми