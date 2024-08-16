Удары возмездия настигли ещё три пусковые установки HIMARS, атаковавшие Курск

Армия России за сутки уничтожила три РСЗО HIMARS в Сумской области

Российские военные за сутки нанесли удар по трём пусковым установкам РСЗО HIMARS в Сумской области, также поражены две транспортно-заряжающие машины ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.