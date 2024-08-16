Удары возмездия настигли ещё три пусковые установки HIMARS, атаковавшие Курск
Армия России за сутки уничтожила три РСЗО HIMARS в Сумской области
Российский военный в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские военные за сутки нанесли удар по трём пусковым установкам РСЗО HIMARS в Сумской области, также поражены две транспортно-заряжающие машины ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
"В районах населённых пунктов Юнаковка и Мирополье высокоточными ракетными ударами уничтожены три пусковые установки РСЗО HIMARS производства США, две транспортно-заряжающие машины и два автомогбиля сопровождения", — говорится в заявлении.
Также в Минобороны РФ сообщили, что российские военные сбили украинский истребитель Су-27 прямо на аэродроме базирования, а также поразили три американские боевые машины РСЗО HIMARS. Life.ru публиковал видео уничтожения двух установок HIMARS, из которых шёл обстрел Курской области.