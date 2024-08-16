Отражён групповой удар ВСУ 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту
Минобороны РФ: Российские силы ПВО уничтожили над Крымским мостом 12 ракет ВСУ
Крымский мост. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко
Российские войска уничтожили 12 амкриканских ракет ATACMS, которыми украинские солдаты пытались поразить Крымский мост. Об отражении атаки сообщает Минобороны РФ.
"Средствами ПВО сегодня ночью отражён групповой удар 12 оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США по Крымскому мосту. Все ракеты уничтожены", — говорится в заявлении.
В связи с инцидентом движение на мосту в ночное время приостанавливалось на четыре часа. В результате в очереди на проезд скопилось около двух тысяч машин. Расчётное время ожидания оценивается в три часа.
Также Минобороны РФ обнародовало видео уничтожения пяти безэкипажных катеров вертолётами Ми-8 и Ка-29 в акватории Чёрного моря. Боевую задачу выполнили винтокрылые машины из состава дежурных сил морской авиации Черноморского флота.