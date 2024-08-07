"Улучшения видны": Силуанов рассказал Путину, как на байке лично оценил качество дороги в Крым

Качество дорожного покрытия по пути в Крым из Краснодара улучшается с каждым годом. Об этом президенту Владимиру Путину рассказал глава Минфина Антон Силуанов, который в отпуске лично ездил на полуостров на мотоцикле.

Силуанов рассказал Путину про поездку в отпуск на мотоцикле. Видео © Life.ru

"[Ездил] на двухколёсном транспорте. От Краснодара до Крымского моста видны улучшения с каждым годом. В этот раз количество узких мест, пробок стало меньше", — ответил глава Минфина.