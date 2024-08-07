Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 14:54

"Улучшения видны": Силуанов рассказал Путину, как на байке лично оценил качество дороги в Крым

Силуанов рассказал Путину, как на мотоцикле ездил в отпуск в Крым

Антон Силуанов с мотоциклом. Обложка © globalmsk

Антон Силуанов с мотоциклом. Обложка © globalmsk

Качество дорожного покрытия по пути в Крым из Краснодара улучшается с каждым годом. Об этом президенту Владимиру Путину рассказал глава Минфина Антон Силуанов, который в отпуске лично ездил на полуостров на мотоцикле.

Силуанов рассказал Путину про поездку в отпуск на мотоцикле. Видео © Life.ru

"[Ездил] на двухколёсном транспорте. От Краснодара до Крымского моста видны улучшения с каждым годом. В этот раз количество узких мест, пробок стало меньше", — ответил глава Минфина.

Глава Минтранса Старовойт признал деградацию федеральных дорог и пообещал всё исправить
Глава Минтранса Старовойт признал деградацию федеральных дорог и пообещал всё исправить

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о состоянии дорог и развязок. В столице развивают дорожный каркас и создают удобные транспортные связи. Так, на 75% готов прямой съезд с Московского скоростного диаметра на Каширское шоссе в сторону МКАДа.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Антон Силуанов
  • Путин
  • Минфин РФ
  • Политика России
  • Политика
  • Авто
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров