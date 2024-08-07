"Улучшения видны": Силуанов рассказал Путину, как на байке лично оценил качество дороги в Крым
Силуанов рассказал Путину, как на мотоцикле ездил в отпуск в Крым
Антон Силуанов с мотоциклом. Обложка © globalmsk
Качество дорожного покрытия по пути в Крым из Краснодара улучшается с каждым годом. Об этом президенту Владимиру Путину рассказал глава Минфина Антон Силуанов, который в отпуске лично ездил на полуостров на мотоцикле.
Силуанов рассказал Путину про поездку в отпуск на мотоцикле. Видео © Life.ru
"[Ездил] на двухколёсном транспорте. От Краснодара до Крымского моста видны улучшения с каждым годом. В этот раз количество узких мест, пробок стало меньше", — ответил глава Минфина.
Недавно мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о состоянии дорог и развязок. В столице развивают дорожный каркас и создают удобные транспортные связи. Так, на 75% готов прямой съезд с Московского скоростного диаметра на Каширское шоссе в сторону МКАДа.