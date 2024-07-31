Глава Минтранса Старовойт признал деградацию федеральных дорог и пообещал всё исправить
Глава Минтранса Старовойт: Состояние федеральной сети автодорог РФ деградирует
Состояние федеральной сети российских автодорог сейчас деградирует, поэтому прежде всего нужно привести уже существующие трассы к нормативу, а потом строить новые. Данное заявление в ходе заседания комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры в Госдуме в среду, 31 июля, сделал глава Минтранса Роман Старовойт.
"Мы сейчас видим деградацию федеральной сети в том числе. Региональная тоже, муниципальная ещё в более сложном положении находится. Но у нас всегда федеральная сеть была флагманом и ориентиром. К сожалению, с 2020 года мы видим постепенное снижение [качества]", — отметил он.
По словам Старовойта, первоочередной задачей в транспортном национальном проекте является приведение дорог к нормативу. Он напомнил, что соответствующее поручение дал российский лидер Владимир Путин в майском указе о национальных целях развития РФ.
Ранее Старовойт заявил Life.ru, что работа с асфальтобетоном должна проводиться при положительных температурах. Следовательно, ремонта трасс в сезон отпусков избежать не получится, подчеркнул он.
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