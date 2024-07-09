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9 июля, 13:25

Министр транспорта РФ объяснил Life.ru причину ремонта дорог в разгар сезона отпусков

Министр транспорта РФ объяснил, почему дороги ремонтируют в сезон отпусков

Работа с асфальтобетоном должна проводиться при положительных температурах, поэтому ремонта трасс в сезон отпусков избежать не получится. Об этом заявил глава Минтранса России Роман Старовойт, отвечая на вопросы корреспондента Life.ru.

Старовойт — о дорожных работах летом. Видео © Life.ru

"Это палка о двух концах, потому что, когда зимой начинают работать дорожники, блогеры и СМИ их ругают. Поэтому те работы, которые можно выполнять зимой (с грунтом, основания формировать, искусственные сооружения, мосты и путепроводы), это делается в зимний период. Но работа с асфальтобетоном технологически проводится, к сожалению, при положительной температуре. А это лето, пик сезона", пояснил глава ведомства.

Министр заметил, что ведомство старается всё объяснять населению и в основном оно относится к таким ремонтным работам с пониманием.

Минтранс согласовал новые правила установки дорожных камер
Минтранс согласовал новые правила установки дорожных камер

Ранее депутат Госдумы Школкина призвала Минтранс РФ составить график ремонтных работ на автотрассах, учитывая их пропускную способность в разгар летних отпусков. По её словам, пропускная способность железных дорог, как и авиасообщения, не является бесконечной, поэтому необходимо согласовывать дорожные работы на востребованных трассах с учётом летних поездок граждан.

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Telegram / Автодор

Александр Юнашев
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