Министр транспорта РФ объяснил Life.ru причину ремонта дорог в разгар сезона отпусков
Министр транспорта РФ объяснил, почему дороги ремонтируют в сезон отпусков
Работа с асфальтобетоном должна проводиться при положительных температурах, поэтому ремонта трасс в сезон отпусков избежать не получится. Об этом заявил глава Минтранса России Роман Старовойт, отвечая на вопросы корреспондента Life.ru.
Старовойт — о дорожных работах летом. Видео © Life.ru
"Это палка о двух концах, потому что, когда зимой начинают работать дорожники, блогеры и СМИ их ругают. Поэтому те работы, которые можно выполнять зимой (с грунтом, основания формировать, искусственные сооружения, мосты и путепроводы), это делается в зимний период. Но работа с асфальтобетоном технологически проводится, к сожалению, при положительной температуре. А это лето, пик сезона", — пояснил глава ведомства.
Министр заметил, что ведомство старается всё объяснять населению и в основном оно относится к таким ремонтным работам с пониманием.
Ранее депутат Госдумы Школкина призвала Минтранс РФ составить график ремонтных работ на автотрассах, учитывая их пропускную способность в разгар летних отпусков. По её словам, пропускная способность железных дорог, как и авиасообщения, не является бесконечной, поэтому необходимо согласовывать дорожные работы на востребованных трассах с учётом летних поездок граждан.
Telegram / Автодор