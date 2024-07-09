Министр транспорта РФ объяснил Life.ru причину ремонта дорог в разгар сезона отпусков

Работа с асфальтобетоном должна проводиться при положительных температурах, поэтому ремонта трасс в сезон отпусков избежать не получится. Об этом заявил глава Минтранса России Роман Старовойт, отвечая на вопросы корреспондента Life.ru.

Старовойт — о дорожных работах летом. Видео © Life.ru

"Это палка о двух концах, потому что, когда зимой начинают работать дорожники, блогеры и СМИ их ругают. Поэтому те работы, которые можно выполнять зимой (с грунтом, основания формировать, искусственные сооружения, мосты и путепроводы), это делается в зимний период. Но работа с асфальтобетоном технологически проводится, к сожалению, при положительной температуре. А это лето, пик сезона", — пояснил глава ведомства.

Министр заметил, что ведомство старается всё объяснять населению и в основном оно относится к таким ремонтным работам с пониманием.