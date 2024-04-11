В России могут составить график ремонта трасс, учитывая сезон отпусков Депутат Школкина призвала Минтранс ввести график ремонта дорог на лето 11 апреля, 17:13 В России могут составить график ремонта трасс на сезон летних отпусков. Обложка © Freepik

Минтранс РФ должен составить график ремонтных работ на автотрассах, учитывая их пропускную способность в разгар летних отпусков. С такой инициативой выступила первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике, координатор направления "Развитие туризма" народной программы "Единой России" Надежда Школкина. Своё обращение она отправила главе Минтранса Василию Савельеву.

"Учитывая, что пропускная способность железных дорог не бесконечна, как и возможности авиасообщения, <…> важно, чтобы дорожники сформировали в этом году график дорожных работ по наиболее востребованным трассам с учётом высокого сезона отпусков и напряжённого трафика", — пояснила журналистам Школкина.

По её словам, она уже отправляла письмо в Минтранс и просила определить наиболее загруженные летом автотрассы. Сейчас следует пересмотреть график ремонта дорог и продумать вопросы финансирования, добавила депутат.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что обновлённый национальный проект по развитию туризма в России начнут выполнять уже в начале 2025 года, на его реализацию в 2025–2030 годах выделят минимум 403 миллиарда рублей. Кроме того, глава государства отметил, что в ближайшие годы вклад внутреннего туризма в ВВП страны должен вырасти вдвое, достигнув 5%.

Авторы Татьяна Миссуми