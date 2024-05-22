Минтранс согласовал новые правила установки дорожных камер

Российское Министерство транспорта согласовало с региональными властями, Министерством внутренних дел и представителями отечественного бизнеса новый федеральный регламент установки дорожных камер видеонаблюдения, который начнёт действовать с 1 сентября. Об этом сообщил "Коммерсант", сославшись на сопредседателя рабочей группы "Безопасность дорожного движения" Евгения Литвинова.

В материале сказано, что из новых правил, утверждённых Минтрансом, исключили подвергшиеся критике пункты об обязательном соответствии всех камер ГОСТу и значимой функции динамических табло, расположенных вдоль дорог. Также регламент дополнился нормой, обязывающей маркировать передвижные комплексы фиксации нарушений таким образом, чтобы они были заранее видны водителям.

Литвинов подчеркнул, что документ будет направлен правительственной подкомиссии в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности аппарата правительства. А когда проект окончательно согласуют, он направится на подпись к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Издание отметило, что количество дорожных камер в России продолжает увеличиваться и сейчас превышает 30 тысяч. Согласно статистике кабинета министров, этот показатель напрямую коррелирует со снижением аварий на дорогах. Впрочем, многие водители относятся к камерам со скепсисом, считая, что зачастую они приводят к незаконным и несправедливым штрафам. В определённой мере с ними согласны в Генпрокуратуре и ГИБДД, где ранее сообщали о том, что иногда установка устройств осуществляется властями регионов для увеличения доходов в бюджет.