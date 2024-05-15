В России предложили штрафовать за мелкие нарушения с помощью умных камер

Минцифры России и ряду профильных ведомств поручили рассмотреть вопрос о поиске нарушителей с помощью фото и видео с использованием Единой биометрической системы (ЕБС). Такое решение принято по итогам заседания комиссии Государственного Совета. Как сообщает газета "Известия", штраф в таком случае может получить любой зарегистрированный в ЕБС пользователь, а нарушения, которые предусмотрены КоАПом, будут фиксировать умные камеры.

"Среди таких нарушений, например, переход улицы, курение и распитие алкоголя в неположенных местах, уличные потасовки, разведение костров и использование мангалов в не установленных для этого локациях, создание стихийных свалок и многое другое", — отметил источник издания.

По его словам, современные средства способны выписывать штрафы в полуавтоматическом режиме. Сейчас такая практика распространена в отношении водителей, которые пренебрегают правилами дорожного движения. При этом отмечается, что использование камер вместе с ЕБС поможет в борьбе с нелегальными мигрантами.