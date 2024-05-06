Российские силовики получат новый инструмент для поиска нарушителей в Сети

Минцифры Российской Федерации планирует обязать интернет-провайдеров хранить и предоставлять по обращению правоохранительных органов больше информации о пользователях. Это следует из проекта постановления правительства, который опубликован на портале проектов нормативных актов ещё 27 апреля. Первым на него обратил внимание Forbes.

Согласно документу, провайдеров обяжут хранить информацию о номерах сетевых портов, которые использовались для выхода пользователей в Сеть. Такая мера позволит с большей точностью устанавливать лиц, которые публикуют или распространяют в Интернете запрещённый контент. Предполагается, что провайдеры обладают соответствующими техническими возможностями.

В пояснительной записке к проекту сказано, что из-за отсутствия у силовиков расширенных сведений об IP-адресах и портах пользователя зачастую невозможно выявить конкретного пользователя, разместившего запрещённый контент. В Минцифры отмечают, что правила хранения данных для владельцев сайтов вступили в силу ещё 1 июля 2018 года, а документ вносит в них "технические правки". Согласно пояснению ведомства, эта "мера направлена на повышение раскрываемости преступлений в Интернете, а также защиту данных пользователей от мошенников".