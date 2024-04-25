В России захотели запретить массовые спам-обзвоны

В России на законодательном уровне могут запретить массовые рекламные обзвоны. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

"Минцифры планирует внести законопроект, который запрещает массовые спам-обзвоны. Нам кажется, что сейчас у наших абонентов выработалось очень напряжённое отношение к любым входящим голосовым звонкам, и Минцифры планирует запретить рекламные обзвоны, поскольку они инициируются роботами", — подчеркнул министр во время форума "Телеком будущего – 2024".

Шадаев дополнил, что в скором времени законопроект могут внести в Госдуму. Министр также напомнил, что в настоящее время в РФ действует административная ответственность за спам-звонки.