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25 апреля, 10:51

В России захотели запретить массовые спам-обзвоны

Минцифры готовит законопроект о запрете спам-обзвонов в России

В России на законодательном уровне могут запретить массовые рекламные обзвоны. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

"Минцифры планирует внести законопроект, который запрещает массовые спам-обзвоны. Нам кажется, что сейчас у наших абонентов выработалось очень напряжённое отношение к любым входящим голосовым звонкам, и Минцифры планирует запретить рекламные обзвоны, поскольку они инициируются роботами", — подчеркнул министр во время форума "Телеком будущего – 2024".

Шадаев дополнил, что в скором времени законопроект могут внести в Госдуму. Министр также напомнил, что в настоящее время в РФ действует административная ответственность за спам-звонки.

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А ранее Life.ru рассказывал, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах за спам-звонки. За нарушение новых требований физлица должны будут заплатить от 10 до 20 тысяч рублей, должностные лица — от 20 до 100 тысяч рублей, а штраф для организаций достигает одного миллиона рублей.

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Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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