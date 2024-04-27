Иностранцам хотят запретить покупать сим-карты в России без биометрии

Минцифры предложило обязать иностранных граждан сдавать биометрию при покупке сим-карт операторов РФ. Такой законопроект появился на федеральном портале правовых актов, заявили в ведомстве в субботу, 27 апреля.

"Если пользователем услуг связи является иностранный гражданин или лицо без гражданства, сведения о таком пользователе должны быть подтверждены с использованием системы "Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных", — сказано в документе.

При этом уже действующие договоры на оказание услуг связи, как говорится в проекте, необходимо переоформить до 1 марта следующего года. В Минцифры уточнили, что иностранцу разрешат зарегистрировать на себя не больше десяти номеров.