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27 апреля, 09:34

Иностранцам хотят запретить покупать сим-карты в России без биометрии

Минцифры РФ призвало обязать иностранцев сдавать биометрию при покупке сим-карт

Минцифры предложило обязать иностранных граждан сдавать биометрию при покупке сим-карт операторов РФ. Такой законопроект появился на федеральном портале правовых актов, заявили в ведомстве в субботу, 27 апреля.

"Если пользователем услуг связи является иностранный гражданин или лицо без гражданства, сведения о таком пользователе должны быть подтверждены с использованием системы "Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных", — сказано в документе.

При этом уже действующие договоры на оказание услуг связи, как говорится в проекте, необходимо переоформить до 1 марта следующего года. В Минцифры уточнили, что иностранцу разрешат зарегистрировать на себя не больше десяти номеров.

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Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в РФ на законодательном уровне могут запретить массовые рекламные обзвоны. По его словам, в скором времени соответствующий проект могут внести в Госдуму.

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Никита Осипов
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