В Совфеде предложили признать сим-карты платёжным средством

Сим-карты следует признать платёжными средствами на законодательном уровне, это поможет решить проблему со смарт-картами для мобильных сетей, использующихся в серую. Такое заявление сделал зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артём Шейкин, его цитирует РИА "Новости".

"При совершении мошеннических действий принятие денежных средств от потерпевших происходит на абонентские номера различных сотовых операторов, которые находятся в пользовании мошенников. В дальнейшем мошенники переводят деньги на банковские счета, кошельки или криптокошельки", — объяснил сенатор, добавив, что при попытке узнать данные о владельцах номеров выясняется, что таковыми указаны несуществующие люди с фиктивными адресами.

Шейкин отметил, что на "сером" рынке находится огромное количество "нелегальных" сим-карт. К такой ситуации приводит нарушение закона "О связи" сотовыми операторами и дилерами, которые занимаются реализацией сим-карт и оформляют их без подтверждения паспортных данных своих абонентов.

"В качестве решения можно предпринять следующее: сим-карты приравнять законодательно к средствам платежа, так как с их помощью можно переводить средства на лицевой счёт — а действия лиц, связанных с оборотом нелегальных сим-карт, квалифицировать по статье 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей", — предложил парламентарий.

Кроме того, он призвал увеличить административную ответственность операторов связи за нарушения регламента верификации данных об абоненте. Его предложение предусматривает даже прекращение деятельности юридического лица как высшую меру наказания за такие правонарушения.