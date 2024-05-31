Песков заявил, что все нацпроекты будут выполнены в полном объёме
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Доме народных собраний в расширенном составе. Обложка © Михаил Метцель / POOL / ТАСС
Все заявленные нацпроекты будут исполнены в полном объёме. Об этом заявил в пятницу в беседе с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, расходы на эти цели скрупулёзно просчитываются и на них заранее изыскиваются средства. В этом плане, считает представитель Кремля, никаких проблем быть не должно.
"Все проекты развития, все программы развития <...> будут выполняться именно в том объёме, в котором это запланировано", — отметил Дмитрий Песков.
Напомним, что в ходе Послания Федеральному собранию 29 февраля президент Владимир Путин объявил о старте пяти новых нацпроектов: "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодёжь России", "Кадры" и "Экономика данных". Реализация национальных проектов в России проводится с 2018 года. Тогда был подписан указ о первых 12 проектах в области демографии, экологии, здравоохранения, образования, городской среды и других сфер жизни.