Песков заявил, что все нацпроекты будут выполнены в полном объёме

Все заявленные нацпроекты будут исполнены в полном объёме. Об этом заявил в пятницу в беседе с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, расходы на эти цели скрупулёзно просчитываются и на них заранее изыскиваются средства. В этом плане, считает представитель Кремля, никаких проблем быть не должно.

"Все проекты развития, все программы развития <...> будут выполняться именно в том объёме, в котором это запланировано", — отметил Дмитрий Песков.