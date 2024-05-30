Линдигрин: Цели нацпроектов Путина близки и понятны каждому россиянину

Цели, которые в нацпроектах поставил президент Владимир Путин, близки и понятны каждому россиянину. Уверенность в этом выразила генеральный директор АНО "Институт региональных проблем" Наталья Линдигрин. По её словам, граждане чувствуют, что через нацпроекты создаётся общее благо.

"На достижение национальных целей настраивается вся государственная машина. Вклад сегодня вносят все, ведь для достижения общенациональных целей нам крайне важны и человеческий капитал, и инвестиции бизнеса, и финансовые ресурсы государства", — перечислила она в ходе круглого стола.

По мнению Линдигрин, немаловажно, что чётко обозначенные национальные цели сопровождаются и чёткими KPI по их исполнению.

"Но все они дают понимание, что поставленные до 2030 года цели достижимы", — заключила эксперт.