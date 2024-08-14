Стало известно, сколько россиян допустили к участию в Паралимпиаде-2024
Рожков : 85 российских спортсменов получили аккредитации на Паралимпиаду
Участие в Паралимпиаде в Париже, которая пройдёт с 28 августа по 8 сентября, могут принять как минимум 85 атлетов из России. Как сообщил президент Паралимпийского комитета РФ Павел Рожков, ПКР получил аккредитации для участия на 85 атлетов из 92, остальные семь спортсменов ещё проходят проверку.
"Паралимпийский комитет России получил аккредитационные карточки практически на всех спортсменов, заявленных на Паралимпийские игры в Париже. Они уже находятся в офисе ПКР в Москве", — цитирует Рожкова ТАСС.
Напомним, что ранее в Париже состоялись Олимпийские игры. Они проходили с 26 июля по 11 августа. В них приняло участие всего 15 российских атлетов. Завоёвана была одна медаль — серебро взяли российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева в парном разряде.
ТАСС/Михаил Терещенко