Стало известно, сколько россиян допустили к участию в Паралимпиаде-2024

Участие в Паралимпиаде в Париже, которая пройдёт с 28 августа по 8 сентября, могут принять как минимум 85 атлетов из России. Как сообщил президент Паралимпийского комитета РФ Павел Рожков, ПКР получил аккредитации для участия на 85 атлетов из 92, остальные семь спортсменов ещё проходят проверку.

"Паралимпийский комитет России получил аккредитационные карточки практически на всех спортсменов, заявленных на Паралимпийские игры в Париже. Они уже находятся в офисе ПКР в Москве", — цитирует Рожкова ТАСС.