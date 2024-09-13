Тараканы в квартире: Какие паразиты сигнализируют о проклятии и смертельной опасности

Представьте такую ситуацию: живёте себе спокойно, регулярно убираетесь, как вдруг в один момент замечаете дома таракана. Да не одного, появляются толпы этих мерзких насекомых! Потом можно заметить многоножек, пауков или клопов. Что происходит и почему вдруг ваш дом атаковали паразиты?

Как рассказывает Life.ru таролог и экстрасенс Белла Винкс, есть несколько объяснений для происходящего с точки зрения эзотерики: проклятие, сглаз или гиблая энергетика квартиры.

Как понять, что вас прокляли: Экстрасенс назвала основные моменты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / RHJPhtotos

Дело в том, что отрицательное магическое вмешательство в жизнь человека способствует активизации вокруг жертвы негативных энергий с низкими вибрациями. Именно они привлекают насекомых-паразитов в квартиру, где живёт человек, которого прокляли или сглазили.

Насекомые чувствительны к низким вибрациям. У паразитов есть органы, которые могут улавливать различные сигналы, включая отголоски чёрной магии. Белла Винкс Таролог, экстрасенс

Негативная энергия также влияет и на ауру. В эзотерике, как рассказывает экстрасенс, аура человека считается энергетическим полем, которое может быть нарушено влиянием отрицательных эмоций, проклятий или негативных энергий, что делает человека уязвимым.

Это как обнаружить, что у вас из банки мёда подтекает сладость. Конечно, паразиты быстро прибегут на манящий аромат, чтобы полакомиться. Белла Винкс Таролог, экстрасенс

Но не всегда проблема может быть именно в человеке. Как рассказывает эксперт по эзотерике, иногда ритуалы делают именно с целью осквернить или испортить место, где живёт жертва. В проклятых местах как раз и наблюдается повышенная активность насекомых-паразитов.

Почему в проклятых местах появляются насекомые-паразиты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lamyai

Считается, что проклятие искажает энергетическое поле места, создавая дисбаланс и негативные вибрации. Эти вибрации, как мы говорили ранее, привлекают паразитов, которые предпочитают такие «нездоровые» энергетические поля.

Некоторые завистники могут также обратиться к тёмным магам, чтобы заказать жертве подселение. Такое проклятие привлекает к указанному месту или человеку злого духа, который управляет насекомыми-паразитами, используя их для нанесения вреда. Белла Винкс Таролог, экстрасенс

Также экстрасенс рассказывает, что определённые насекомые-паразиты считаются символом энергетического разложения, предвестниками тяжёлой болезни или даже скорой смерти. «Присутствие на проклятом месте большого числа паразитов является наглядным символом того, что жилище поражено негативной энергией и не подходит для жизни», — объясняет эксперт.

Что делать, если думаете, что живёте в проклятой квартире? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Antonio Guillem